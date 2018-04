Barca naljutila bivšeg igrača: Zar ja nisam osvojio naslov?

I dok Barcelona i njeni igrači slave, neki bivši nisu baš oduševljeni potezom svog nekadašnjeg kluba. Naime, nakon osvojene dvostruke krune Barcelona je tiskala majice na kojima je popis igrača koji su osvojili prvenstvo. Na tom popisu su imena 23 igrača, ali među njima nema trojice koji su u zimskom prijelaznom roku promijenili klub.

Nema tako na spisku ni Mascherana ili Arde Turana, no na izostavljanje se požalio jedan koji je odrastao u Barceloni.

'To je i moja titula, zar ne?'

Napisao je to Gerard Deulofeu, igrač koji je u prvom dijelu sezone odigrao deset prvenstvenih utakmica u dresu Barce, a onda u siječnju otišao u Watford na posudbu. A to je ipak nešto više od Yerryja Mine, koji je stigao u siječnju ili Rafinhe koji je prvi dio sezone bio ozlijeđen, a u siječnju otišao u Inter. Također na posudbu kao i njegov kolega Gerard. On je, za razliku od Deulofeua na popisu.