Barcelona bijesna: Podnijeli smo tužbu Uefi, želimo da suci službeno priznaju svoje greške

Poraz od Atlético Madrida 2-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka ostavio je gorak okus u Barceloni. Katalonski klub dan nakon utakmice na Camp Nouu podnio je službenu žalbu Uefi zbog, kako navode, niza sudačkih odluka koje su izravno utjecale na konačni ishod.

U središtu pritužbe je situacija iz 54. minute. Golman Atlética Juan Musso izveo je loptu s gol-auta dodavši je braniču Marcu Pubillu, koji ju je potom unutar kaznenog prostora zaustavio rukom. Igrači Barcelone tražili su penal i drugi žuti karton za Pubilla, koji je već imao opomenu, no rumunjski sudac István Kovács samo je odmahnuo rukom. Još više je začudila činjenica da se iz VAR sobe, gdje je glavni bio Nijemac Christian Dingert, nitko nije oglasio. Barcelona je poslala priopćenje.

"Barcelona obavještava kako su pravne službe kluba danas podnijele pritužbu UEFA-i u vezi s događajima u prvoj utakmici četvrtfinala UEFA Lige prvaka protiv Atletico Madrida. Klub smatra da suđenje nije bilo u skladu s važećim propisima, što je izravno utjecalo na tijek utakmice i rezultat. Pritužba se odnosi na određenu radnju. U 54. minuti utakmice, nakon što je igra ispravno nastavljena, protivnički igrač je podigao loptu u svom kaznenom prostoru a da mu nije pokazana odgovarajuća kazna.", stoji u priopćenju, a dalje se dodaje:

"Barcelona shvaća da ova odluka, uz ozbiljan nedostatak intervencije VAR-a, predstavlja veliku pogrešku. Sukladno tome, klub je zatražio pokretanje istrage, pristup sudačkoj komunikaciji i, gdje je to primjenjivo, službeno priznanje pogrešaka i poduzimanje relevantnih mjera. U tom smislu, Barcelona smatra da ovo nije prvi put u nedavnim izdanjima Lige prvaka da su neshvatljive sudačke odluke imale štetan utjecaj na momčad, stvarajući jasan dvostruki standard i sprječavajući natjecanje s drugim klubovima na ravnopravnoj osnovi".