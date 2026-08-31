Barcelona je pregazila Rayo u ljepotici kola! Yamal i Raphinha vratili su Katalonce na vrh lige

U posljednjem susretu trećeg kola španjolske La Lige prvak Barcelona upisala je i treću pobjedu, svladala je Rayo Vallecano pred svojim navijačima rezultatom 5-2; na vrhu ljestvice su Barcelona i madridski Real s maksimalnih devet bodova.

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Utakmica je počela neočekivano, pogotkom Camella u 12. minuti za gostujuće vodstvo 1-0. Niti malo se zbog toga nije uvukla nervoza u domaće igrače koji su ekspresno došli do prednosti. Nakon lijepe akcije prvo je Raphinha izjednačio u 19. na 1-1, dok je u 21. minuti Lamine Yamal pospremio loptu pod gredu za 2-1 Barcelone.

Foto: Bruna Casas

Početkom drugog dijela domaćin je povećao prednost nakon autogola Lejeunea, dok je Camello svoj drugi pogodak na susretu dao u 59. minuti za 2-3. Kratkog vijeka je bila prijetnja Rayo Vallecana. U 71. je nakon odlične asistencije petom Gordona za 4-2 gol postigao Raphinha. Sve je zaključeno pogotkom Lamine Yamala u 90. kada je precizno naciljao s vrha šesnaesterca nakon asistencije Adeyemija.