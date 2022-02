Vremena kada se za prosječne igrače izdvajalo 50, 60 milijuna eura, a za one bolje i do 100 milijuna, sada su prošlost, izuzev ponekih europskih klubova koji žive od 'petrodolara'. Čak i jedan Real Madrid već dvije godine čeka da Kylianu Mbappéu istekne ugovor, a u međuvremenu prate i situaciju s Erlingom Haalandom. No, ovo nije tekst posvećen mladim napadačima, već ponajboljem veznjaku svijeta - Marcelu Brozović (29).

Turopoljska radilica u Interu je od 2015., standardni je prvotimac kod svakog trenera koji je sjedio na klupi 'Nerazzurra', navijači ga obožavaju, klub ga želi zadržati pod svaku cijenu, navodno je sve već i dogovoreno, no sada se u cijelu priču ubacila i Barcelona! Katalonci, navodno, nagovaraju Brozovića da odbija potpisati novi ugovor (koji bi mu donio 6+1 milijuna eura) s Interom, dok bi mu oni na ljeto dali ugovor s godišnjom plaćom osam milijuna eura.

Sve to zvuči divno i krasno. No, je li zaista tako? Barcelona je u ogromnim financijskim problemima pa će, naprimjer, pojačanje iz Wolvesa Adama Traore imati tjednu plaću svega 15.000 eura. A to je samo financijski dio priče. Pitanje je hoće li se Barca sljedeće godine uopće plasirati u Ligu prvaka. Interes Barcelone i nogometne veličine poput Xavija zasigurno godi, no u ovom bi trenutku prelazak iz Intera u Barcu izgledao kao 'korak unazad' u karijeri.

Istina, i Inter prodaje svoje najveće zvijezde, samo kada za to dođe vrijeme, no za razliku od Barcelone, klub je samoodrživ, igrači koji su dovedeni za silne milijune ne napuštaju klub besplatno, a i Steven Zhang (predsjednik Intera) ima pokoju milijardicu eura na računu.

Prema posljednjim informacijama, Brozović je odbio ponudu Barcelonu, kao i onu Tottenhama, odnosno njegovog bivšeg trenera Antonija Contea, koji je 'zaljubljen' u hrvatskog reprezentativca, no Brozović mu nije uzvratio ljubav.