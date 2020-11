Barcelona pred bankrotom? Dužna je čak 820 milijuna eura

Barceloni prijeti bankrot, ali kada mislite da ne može gore, e pa uvijek može. Bartomeu je za vrijeme svoje vladavine ugovorio obnovu Camp Noua vrijednu 800 milijuna eura, a to znači da klubu prijeti još veći dug...

<p>Sjećate se kada je<strong> Barcelona</strong> šakom i kapom dovodila igrače za cifre koje su išle i preko 100 milijuna eura? E to je sada prošlost jer je pitanje kako će klub uopće opstati.</p><p>Da, dobro ste čuli. Španjolski mediji tvrde kako je katalonski velikan dužan 820 milijuna eura što ga je bacilo na rub bankrota. Rezultat je to katastrofalnog vođenja kluba od strane bivšeg predsjednika Josepa Bartomeua koji je pobjegao glavom bez obzira kada je shvatio u kakvom kaosu je klub. Dijelio je basnoslovne plaće igračima koji to svojom kvalitetom ne zaslužuju, plaćao silne milijune za igrače koji taj novac nisu opravdali.</p><p>Klub je koliko toliko funkcionirao i budžet je uspio istrpjeti taj silni trošak zahvaljujući prihodima iz drugih izvora, ali onda se pojavio korona virus. Prihoda od ulaznica nema još od ožujka jer se utakmice igraju bez gledatelja, a samim time nema više ni turističkih posjeta koji je klubu donosio enormnu zaradu. </p><p>Kako bi uopće mogla isplatiti plaće zaposlenicima, Barca je posuđivala od banaka, ali kako nisu uspjeli stvoriti nove prihode, ta zaduživanja su ih odvela u ogromne dugove. Razlog je i rezultatska kriza. Prošle sezone ostali su bez trofeja nakon što su u La Ligi završili na drugom mjestu, a u Ligi prvaka ispali u četvrtfinalu.</p><p>Kako bi i to barem nekako nadoknadili, srezali su plaće igračima za 30 posto, ali pitanje je koliko dugo će to igrači trpjeti. Leo Messi je jedan od onih koji se usprotivio, a znajući kako mu ugovor istječe sljedeće ljeto, teško je vjerovati da će ga na ovakav način nagovoriti da ostane. </p><p>Barceloni prijeti bankrot, ali kada mislite da ne može gore, e pa uvijek može. Naročito kada vam je bio predsjednik Josep Bartomeu. On je za vrijeme svoje vladavine ugovorio obnovu Camp Noua vrijednu 800 milijuna eura pa to znači da klubu prijeti duplo veći dug. </p><p>Novi predsjednički izbori su sljedeće godine, ali pitanje je kako će Katalonci preživjeti do tada. Kako će isplaćivati plaće kada novca nema, ali još gore, kako će isplatiti ogroman dug koji bi ih mogao odvesti u bankrot? Rješenje se pod hitno mora pronaći.</p><p>Španjolske banke više ne žele ulaziti u poslove s njima pa se očajna Barca obratila južnoameričkim bankama i zamolila za milostinju. Jedan od najvećih svjetskih klubova tone sve dublje. A Bartomeu je pobjegao glavom bez obzira kada je shvatio da je propuh u blagajni i da spasa nema. </p><p> </p>