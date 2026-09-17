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Barcelona samo melje. Ovo joj je najbolji ulazak u sezonu ikad!

Piše HINA,
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Barcelona samo melje. Ovo joj je najbolji ulazak u sezonu ikad!
Foto: Albert Gea
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U španjolskoj La Ligi, gdje Barcelona brani naslov, ostvareno je šest pobjeda u šest utakmica, a slavila je uvjerljivo i u Ligi prvaka

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Savršeni ulaz u sezonu i dalje bilježe nogometaši Barcelone koji su dosad odigrali sedam utakmica i u svih su sedam slavili uz prosjek od čak 4.7 pogotka po utakmici. U španjolskoj La Ligi, gdje Barcelona brani naslov, ostvareno je šest pobjeda u šest utakmica, dok je u Ligi prvaka katalonska momčad startala domaćim slavljem 5-1 protiv Feyenoorda.

Premda je ovog ljeta Barcelona ostala bez dvojice dotad iznimno važnih klasičnih napadača, Ferrana Torresa i Roberta Lewandowskog, igra prema naprijed ne trpi niti malo na startu sezone.

LaLiga - FC Barcelona v Racing Santander
Foto: Albert Gea

U La Ligi je Barcelona na prosjeku od 4.6 gola po susretu, a računajući i taj jedan ogled u Ligi prvaka brojka se pomiče na 4.7 pogotka po utakmici. U prvenstvu je Barcelona redom pobjeđivala Elche 5-0, Athletic 2-0, Rayo Vallecano 5-2, Valenciju 5-0, Levante 4-2 i Racing Santander 7-2. Trenutačno na ljestvici ima tri boda više od najvećeg rivala, madridskog Reala.

Sa sedam pobjeda u uvodnih sedam utakmica sezone Barcelona je upisala i najbolji vlastiti start u povijesti. Dosadašnji rekord je bio šest pobjeda u šest dvoboja, što se  događalo u sezonama 1929./30., 1960./61. i 2018./19.

LaLiga - FC Barcelona v Racing Santander
Foto: Albert Gea

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