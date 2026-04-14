Barcelona se požalila Uefi uoči uzvrata s Atleticom. Evo zašto

Atletico Madrid dočekuje Barcelonu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a iz prve utakmice nosi prednost 2-0. Uoči utakmice na Wandi Metropolitanu, Katalonci su se požalili Uefi.

Treneru Hansiju Flicku zasmetala je visina trave na jednom dijelu terena, a nakon razgovora s pomoćnicima, svoju je zabrinutost izložio delegatu Uefe. Ipak, klub iz Katalonije nije uputio službenu žalbu krovnoj europskoj organizaciji, već je sve ostalo na ukazivanju problema Uefinom delegatu, prenosi As.

S druge strane, Atletico smatra da je travnjak u znatno boljem stanju nego ranije. Kao razlog za to navode znatno više temperature u Madridu posljednjih tjedana.

Podsjetimo, na travnjaku Wande Metropolitana igrači su znali imati problema ove sezone. Upravo se golman Barcelone poskliznuo u polufinalnoj utakmici Kupa koju je Atletico pobijedio 4-0, a mučili su se s prilagodbom i igrači Tottenhama (5-2), koji su u prvih 20-ak minuta radili nevjerojatne pogreške.

Atletico i Barcelona sastaju se treći put u nokaut fazi elitnog klupskog natjecanja, a u oba dosadašnja navrata uspješniji je bio madridski klub.