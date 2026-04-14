Obavijesti

Sport

Komentari 2
UOČI UZVRATA

Barcelona se požalila Uefi uoči uzvrata s Atleticom. Evo zašto

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Atletico i Barcelona sastaju se treći put u nokaut fazi elitnog klupskog natjecanja, a u oba dosadašnja navrata uspješniji je bio madridski klub

Admiral

Atletico Madrid dočekuje Barcelonu u uzvratnoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka, a iz prve utakmice nosi prednost 2-0. Uoči utakmice na Wandi Metropolitanu, Katalonci su se požalili Uefi. 

Treneru Hansiju Flicku zasmetala je visina trave na jednom dijelu terena, a nakon razgovora s pomoćnicima, svoju je zabrinutost izložio delegatu Uefe. Ipak, klub iz Katalonije nije uputio službenu žalbu krovnoj europskoj organizaciji, već je sve ostalo na ukazivanju problema Uefinom delegatu, prenosi As. 

S druge strane, Atletico smatra da je travnjak u znatno boljem stanju nego ranije. Kao razlog za to navode znatno više temperature u Madridu posljednjih tjedana. 

UEFA Champions League - Quarter Final - First Leg - FC Barcelona v Atletico Madrid
Podsjetimo, na travnjaku Wande Metropolitana igrači su znali imati problema ove sezone. Upravo se golman Barcelone poskliznuo u polufinalnoj utakmici Kupa koju je Atletico pobijedio 4-0, a mučili su se s prilagodbom i igrači Tottenhama (5-2), koji su u prvih 20-ak minuta radili nevjerojatne pogreške. 

Atletico i Barcelona sastaju se treći put u nokaut fazi elitnog klupskog natjecanja, a u oba dosadašnja navrata uspješniji je bio madridski klub. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno
FOTO: OTKRILA JE DOJMOVE

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su
PUKLA LJUBAV

FOTO Bivša konobarica se zbog Benzeme preobratila na islam, rodila mu i dijete. Prekinuli su

Američki model Jordan Ozuna i nogometaš Karim Benzema bili su u vezi oko dvije godine, imaju zajedničkog sina, a ona se prije njegova transfera u Saudijsku Arabiju preobratila na islam. Prekinuli su romantičnu vezu, a 'Benz' je već ljubio druge
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Dajana Jastremska (25) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026