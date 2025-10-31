Obavijesti

7. STUDENOG

Barcelona se vraća na Camp Nou, ali ne za utakmicu...

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Kad obnova u potpunosti bude dovršena i stadion dobije dozvolu za puni kapacitet, moći će primiti 105.000 gledatelja, što je najviše u Europi. Barcelona je troškove obnove procijenila na vrtoglavih 1,5 milijardi eura.

Više od dvije godine nakon početka obnove Camp Noua, nogometaši Barcelone će se vratiti na svoj stadion 7. studenog, ali samo za trening koji će biti otvoren za javnost, objavio je u petak katalonski klub na službenom mrežnom portalu.

"Prva muška nogometna momčad FC Barcelone službeno će se vratiti na Spotify Camp Nou u petak, 7. studenog, na trening otvoren za javnost pred navijačima Barce. Ovaj će trening poslužiti kao tehnička i operativna proba kako bismo osigurali ispravno djelovanje sustava, pristupnih mjesta i raznih drugih aspekata objekta, što je jedan od uvjeta u procesu postupnog ponovnog otvaranja", stoji u priopćenju.

Visit of FC Barcelona's new Spotify Camp Nou
Foto: ALBERT GEA/REUTERS

Barcelona će za taj događaj naplaćivati ulaznice: cijenu od 5 eura će plaćati vlasnici godišnjih ulaznica, a 10 eura je cijena za sve ostale. Sav prihod će biti doniran dobrotvornom projektu koji podržava mentalno zdravlje hospitalizirane djece i tinejdžera, pojasnili su iz kluba.

Broj mjesta je ograničen na 23.000, a gledatelji će se moći smjestiti na dijelovima glavne tribine i iza južnog gola.

Gradsko vijeće Barcelone je limitiralo sadašnji kapacitet Camp Noua na 27.000 gledatelja, a zbog te odluke je katalonski klub nastavio igrati domaće utakmice na Olimpijskom stadionu na Montjuicu, koji može primiti 45.000 gledatelja. Stoga su u Barceloni odgodili povratak na Camp Nou sve dok ne dobiju dopuštenje da na obnovljeni stadion mogu pustiti barem 45.000 gledatelja.

Nakupljena kašnjenja u obnovi i povratku na velebni stadion predstavljaju ogroman gubitak za Barcelonu, kojoj su potrebni ti prihodi kako bi ponovno uspostavila financijsku stabilnost.

Kad obnova u potpunosti bude dovršena i stadion dobije dozvolu za puni kapacitet, moći će primiti 105.000 gledatelja, što je najviše u Europi. Barcelona je troškove obnove procijenila na vrtoglavih 1,5 milijardi eura.

