VELIKI TRANSFER

Barcelona sklapa mega posao! Dovodi Engleza za 80 mil. eura

Barcelona je na pragu realizacije jednog od najvećih transfera ovog ljeta. Engleski reprezentativac i krilni napadač Newcastle Uniteda, Anthony Gordon (25), dogovorio je osobne uvjete s katalonskim velikanom, a pregovori između dvaju klubova ušli su u završnu fazu. Operaciju vodi sportski direktor Deco, koji je osobno otputovao u Englesku kako bi osigurao potpis igrača čija je primarna želja upravo dolazak na Camp Nou, unatoč snažnom interesu minhenskog Bayerna.

Iako je Bayern dugo slovio kao favorit za dovođenje Gordona, pa čak i postigao načelni dogovor s igračem o petogodišnjem ugovoru, odlučnost Barcelone preokrenula je situaciju. Sportski direktor Deco, s Bojanom Krkićem, nedavno je boravio u Engleskoj s jasnim ciljem, a to je dovršiti posao prije konkurencije.

Prema pisanju Fabrizio Romana i The Athletica, posao je već dogovoren. Newcastle je pristao na ponudu Barcelone u visini od 70 milijuna eura uz 10 milijuna eura kroz bonuse. Presudnu ulogu odigrala je Gordonova želja. Nakon sastanka s Decom, 25-godišnji Englez navodno je dao prioritet selidbi u Kataloniju, čime je bavarski velikan ostavljen praznih ruku. Barcelona želi formalizirati transfer što je prije moguće.

Veliko pojačanje za Flicka

Dolazak Gordona predstavljao bi veliko pojačanje za momčad Hansija Flicka, ponajviše zbog njegove svestranosti i stila igre. Gordon je igrač koji donosi brzinu, direktnost i neumoljivu radnu etiku, osobine ključne za Flickov prepoznatljivi visoki presing. Iako je prirodno lijevo krilo, pozicija na kojoj u Barci trenutno igra Raphinha, Gordon je pokazao da može biti jednako ubojit i u samom srcu napada.

Prošle je sezone za Newcastle odigrao dobar dio utakmica kao središnji napadač i ostvario učinak karijere, zabivši 17 golova. Posebno je impresivan bio u Ligi prvaka, gdje je postigao čak deset golova. Njegova sposobnost kretanja i otvaranja prostora donijela bi fluidnost Barçinom napadu, što bi bio odmak od igre s klasičnim centarforom poput Lewandowskog. Njegovi zahtjevi za plaću također su unutar Barcelonine strukture, što je dodatni plus.

Da se Gordonov odlazak sa St. James' Parka bliži, postalo je jasno krajem prošle sezone. Nakon što se oporavio od ozljede kuka, 25-godišnjak nije zaigrao ni minute u posljednje četiri prvenstvene utakmice, iako je bio u zapisniku. Menedžer Eddie Howe tu je odluku objasnio pripremama za budućnost, što su mnogi protumačili kao jasan signal da na Gordona više ne računa.

​- Kada dođete u ovu fazu sezone, dio onoga što radimo je prirodno gledanje prema sljedećoj godini. Odluka da ostane na klupi donesena je s djelomičnim pogledom na budućnost, da - priznao je Howe.

Newcastle se nije uspio kvalificirati za europska natjecanja, stoga im je prodaja jedne od najvećih zvijezda nužna kako bi ispunili financijske zahtjeve. Dolazak Gordona, koji igra na sličnoj poziciji, gotovo sigurno znači da klub neće aktivirati opciju otkupa ugovora Marcusa Rashforda za 30 milijuna eura.

