Barcelona u El Clasicu ganja rekord LaLige star čak 57 godina. Pogodite tko ga drži...

Barcelona u 10. kolu LaLige dočekuje Real Madrid u nedjelju od 21 sat (SportKlub 1) s prilikom da ostvari desetu uzastopnu pobjedu i tako nadmaši rekord Reala iz sezone 1968./1969. Madridski je klub tad u prvih deset kola imao remi i devet pobjeda.

POGLEDAJTE VIDEO: Trening Livakovića u Barceloni

Pokretanje videa... VIDEO Trening Livakovića u Barceloni | Video: FC Barcelona

Katalonci su vodeći s pet bodova više od Atletica i šest od Reala. Obje momčadi imaju problema s izostancima - Barceloni nedostaju Eric Garcia i Dani Olmo, a upitan je Jules Koundé, dok Realu nema suspendiranog Viniciusa, a otprije su ozlijeđeni Raul Asencio i Rodrygo.

Portugalac Jose Mourinho, Realov trener, prvi će put nakon 13 godina voditi El Clasico.

- Imamo 24 sata manje za odmor i pripremu - požalio se Mourinho.