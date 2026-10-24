Barcelona u El Clasicu ganja rekord LaLige star čak 57 godina. Pogodite tko ga drži...

Barcelona će u nedjelju pokušati ostvariti desetu uzastopnu pobjedu u LaLigi. Obje momčadi suočavaju se s izostancima ključnih igrača
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Barcelona u 10. kolu LaLige dočekuje Real Madrid u nedjelju od 21 sat (SportKlub 1) s prilikom da ostvari desetu uzastopnu pobjedu i tako nadmaši rekord Reala iz sezone 1968./1969. Madridski je klub tad u prvih deset kola imao remi i devet pobjeda.
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Katalonci su vodeći s pet bodova više od Atletica i šest od Reala. Obje momčadi imaju problema s izostancima - Barceloni nedostaju Eric Garcia i Dani Olmo, a upitan je Jules Koundé, dok Realu nema suspendiranog Viniciusa, a otprije su ozlijeđeni Raul Asencio i Rodrygo.
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