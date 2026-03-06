Obavijesti

Sport

Komentari 0
POSTOJI POVEZNICA

Barcelona želi Vuškovića! Jedna stvar mogla bi olakšati posao

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Barcelona želi Vuškovića! Jedna stvar mogla bi olakšati posao
Foto: R4088 Marcel von Fehrn

Luka Vušković s Tottenhamom ima ugovor do ljeta 2030., a vrijednost na Transfermarktu narasla mu je na 40 milijuna eura

Admiral

Luka Vušković (19) igra sjajnu sezonu u HSV-u. Nakon posudbi u Poljskoj i Belgiji, talentirani stoper dobio je priliku okušati se i u jednoj od liga "petice", gdje je pokazao da je pred njim velika karijera. U nešto više od pola godine čak su ga tri puta proglasili najboljim mladim igračem mjeseca u Bundesligi, a ove je sezone odigrao ukupno 23 utakmice u kojima je zabio četiri gola.

GER, Hamburger SV vs. Bayer 04 Leverkusen, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 17, Saison 2025/2026, 04.03.2026 GER, Hamburger SV vs. Bayer 04 Leverkusen, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 17, Saison 2025/2026, 04.03.2026
5
Foto: DPA/PIXSELL

Razumljivo, s takvim brojkama i postignućima na vrata Tottenhama, koji ga je poslao u Hamburg na posudbu, počeli su kucati zainteresirani kupci. Već krajem prošle godine spominjao se interes Barcelone, a čini se da su sada Katalonci još više "zagrizli" za Hrvata. Prema pisanju njemačkog Sky Sportsa pregovori između Barcelone i Tottenhama oko transfera već su počeli.

"Barcelona je prišla igračevim predstavnicima te uspostavila kontakt. Održali su prve razgovore", piše Florian Plettenberg, najpouzdaniji izvor s njemačkog tržišta nogometaša.

U TEŠKOJ SITUACIJI Tudor nakon novog poraza poručio igračima da 'ostanu na brodu', navijači: 'Otkaz odmah!'
Tudor nakon novog poraza poručio igračima da 'ostanu na brodu', navijači: 'Otkaz odmah!'

Posao bi mogao olakšati i podatak da Barcelonin trener Hansi Flick i Vušković imaju istog zastupnika, Pinija Zahavija. Njega zbog sjajnih veza i ugleda u poslu nazivaju "superagentom". No nisu jedini koji ga žele jer je i HSV izrazio želju da Vušković ostane na posudbi i iduće sezone. Ipak, s obzirom na to da ga u Tottenhamu vide kao vođu obrane iduće sezone te interes katalonskog diva koji je spreman platiti veliku odštetu, HSV će se u cijelom procesu malo pitati.

Vrijednost na Transfermarktu narasla mu je na 40 milijuna eura. Vušković s Tottenhamom ima ugovor do ljeta 2030., ali teško će ga zadržati jer splitskog "wunderkida" žele najveći klubovi, a Spursi bi njegovom prodajom višestruko vratili uloženo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?
FOTO: OPET U FOKUSU

Privatni život asa Hajduka: Tko su žene u životu Ante Rebića?

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon utakmice Rijeke i Hajduka u kojoj se obrušio na suca, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
FOTO Olimpijka navukla tangice i bikini i klizala. I to jako brzo...
ALEX TOPI LED

FOTO Olimpijka navukla tangice i bikini i klizala. I to jako brzo...

Kanadska olimpijka Alexandra Ianculescu našla se u središtu pozornosti nakon što je objavila video u kojem na ledu kliže u donjem rublju. Odradila je puni krug na klizalištu i oduševila više od pola milijuna pratitelja
K(VAR) Poslušajte komunikaciju Kolarića i VAR sobe u situaciji kad je Raci trebao dobiti crveni!
SPORNA SITUACIJA

K(VAR) Poslušajte komunikaciju Kolarića i VAR sobe u situaciji kad je Raci trebao dobiti crveni!

U 17. minuti Ron Raci nedaleko od centra srušio je Daniela Adu-Adjeija. Kolarić, ali i VAR soba procijenili su kako je kazna za to žuti karton, no šef komisije Layec smatra kako je stoper Hajduka trebao biti isključen

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026