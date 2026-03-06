Barcelona želi Vuškovića! Jedna stvar mogla bi olakšati posao

Luka Vušković (19) igra sjajnu sezonu u HSV-u. Nakon posudbi u Poljskoj i Belgiji, talentirani stoper dobio je priliku okušati se i u jednoj od liga "petice", gdje je pokazao da je pred njim velika karijera. U nešto više od pola godine čak su ga tri puta proglasili najboljim mladim igračem mjeseca u Bundesligi, a ove je sezone odigrao ukupno 23 utakmice u kojima je zabio četiri gola.

Razumljivo, s takvim brojkama i postignućima na vrata Tottenhama, koji ga je poslao u Hamburg na posudbu, počeli su kucati zainteresirani kupci. Već krajem prošle godine spominjao se interes Barcelone, a čini se da su sada Katalonci još više "zagrizli" za Hrvata. Prema pisanju njemačkog Sky Sportsa pregovori između Barcelone i Tottenhama oko transfera već su počeli.

"Barcelona je prišla igračevim predstavnicima te uspostavila kontakt. Održali su prve razgovore", piše Florian Plettenberg, najpouzdaniji izvor s njemačkog tržišta nogometaša.

Posao bi mogao olakšati i podatak da Barcelonin trener Hansi Flick i Vušković imaju istog zastupnika, Pinija Zahavija. Njega zbog sjajnih veza i ugleda u poslu nazivaju "superagentom". No nisu jedini koji ga žele jer je i HSV izrazio želju da Vušković ostane na posudbi i iduće sezone. Ipak, s obzirom na to da ga u Tottenhamu vide kao vođu obrane iduće sezone te interes katalonskog diva koji je spreman platiti veliku odštetu, HSV će se u cijelom procesu malo pitati.

Vrijednost na Transfermarktu narasla mu je na 40 milijuna eura. Vušković s Tottenhamom ima ugovor do ljeta 2030., ali teško će ga zadržati jer splitskog "wunderkida" žele najveći klubovi, a Spursi bi njegovom prodajom višestruko vratili uloženo.