U TEŠKOJ SITUACIJI

Tudor nakon novog poraza poručio igračima da 'ostanu na brodu', navijači: 'Otkaz odmah!'

Piše Domagoj Vugrinović,
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Admiral

Težak poraz Tottenhama 3-1 na domaćem terenu protiv Crystal Palacea izazvao je lavinu negativnih reakcija navijača, a ulje na vatru dolila je objava kluba na društvenoj mreži X. U videu objavljenom kasno navečer nakon utakmice, trener Igor Tudor pozvao je na smirenost i zajedništvo, no naišao je na bijes i pozive na smjenu od strane frustriranih pristaša.

U kratkom intervjuu snimljenom uz rub terena, vidno razočarani Tudor pokušao je objasniti što je pošlo po zlu. Odjeven u crnu dolčevitu, pod svjetlima reflektora, hrvatski trener je djelovao smireno, ali njegov govor tijela odavao je gorčinu poraza koji je gurnuo "spurse" u još težu situaciju. Kao ključni trenutak istaknuo je isključenje Mickyja van de Vena, koje je dovelo i do penala za izjednačenje.

‌- Naravno da sam razočaran zbog poraza. Ovo su bile dvije potpuno različite utakmice, jedna do crvenog kartona, a druga nakon, to je sve promijenilo. U drugom poluvremenu smo pokušali, vidio sam želju, no nažalost nije bilo dovoljno - izjavio je Tudor.

Premier League - Tottenham Hotspur v Crystal Palace
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Unatoč svemu, poslao je poruku ustrajnosti, naglasivši kako momčad mora ostati ujedinjena.

‌- Moramo ostati mirni i vjerovati više nego ikad. Ja vjerujem da možemo uspjeti. Kao što sam rekao ranije, trebamo ostati svi usmjereni na naš cilj, ostati 'na brodu' i onda ćemo ostati u ligi. Sada nam slijedi Liga prvaka, moramo se pripremiti i čekati da nam se vrate igrači iz ozljeda. Moram izabrati prave igrače koji će biti spremni. Vidjet ćemo tko će biti sprema, Drăgușin je blizu povratka.

Navijači izgubili strpljenje

Iako je namjera objave bila umiriti navijače i pokazati odlučnost, reakcije ispod originalnog videa pokazale su potpuno suprotan efekt. Objava je prikupila preko osamdeset tisuća pregleda, no omjer lajkova i odgovora jasno je ukazao na opće nezadovoljstvo. Na svega petstotinjak lajkova, stiglo je gotovo dvjesto pedeset komentara, većinom izrazito negativnih.

Navijači nisu štedjeli kritike. "Daj mu otkaz večeras", "Potpuno je bez ideja" i "Mora otići" bili su samo neki od najčešćih komentara. Jedan korisnik je sarkastično prokomentirao Tudorov odgovor na pitanje o ozlijeđenim igračima, napisavši: "Jesu li blizu povratka? 'Da... Drăgușin'", ismijavajući nedostatak dobrih vijesti. Drugi su bili još oštriji, tvrdeći da je Tudor "izvan svoje lige" te da mu je "taktika lošija od Frankove".

Situaciju su iskoristili i navijači rivalskih klubova, posebice Chelseaja, koji su se naslađivali mukama Tottenhama. "Vidimo se iduće sezone u Championshipu", glasio je jedan od komentara popraćen podrugljivim slikama. Čini se da je poraz od Crystal Palacea, obilježen ranim vodstvom, a potom preokretom nakon crvenog kartona, bio kap koja je prelila čašu strpljenja za mnoge navijače koji strahuju od borbe za opstanak. Dok Tudor poziva da se "ostane na brodu", sve je više onih koji smatraju da kapetan mora biti prvi koji će ga napustiti.

