Barceloni se ozlijedio prvotimac tijekom reprezentativne akcije

Ovog ponedjeljka Barcelona je objavila da se tijekom reprezentativne akcije posljednjih dana ozlijedio njen vezni nogometaš, 28-godišnji Nizozemac Frenkie de Jong.

- Izvadili smo ga iz igre krajem utakmice protiv Poljske jer nam je rekao da se ne osjeća dobro, da ima bolove - izjavio je nizozemski izbornik Ronald Koeman.

Liječnički reprezentativni tim je odmah napravio pretrage i liječničku dokumentaciju poslao u Barcelonu. Također, zbog predostrožnosti De Jong nije odigrao sljedeći dvoboj, gostovanje kod Litve, gdje je Nizozemska slavila 3-2.

Iz Barcelone nisu službeno objavili koliko računaju da će momčad biti bez De Jonga. Navedeno je tek da se dodatne pretrage neće raditi, da će se pratiti njegov oporavak i da ozljeda nije teže prirode.

Barcelona je u sezonu La Lige, u kojoj brani naslov prvaka, startala s dvije pobjede i jednim neodlučenim rezultatom. De Jong je član katalonske momčadi od 2019. godine kada je u nju došao iz Ajaxa. Odigrao je dosad 179 prvenstvenih utakmica uz 14 golova.