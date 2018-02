Barcin dječak heroj primio pet metaka kako bi spasio kolege...

Točno na Valentinovo u SAD-u se dogodio masakr u kojem je izvjesni Nikolas Cruz (19) poluautomatskom puškom u srijedu u hodnicima gimnazije ubio 17 osoba, uglavnom učenika.

Dogodilo se to na Floridi u srednjoj školi u Parklandu.

U tom užasnom događaju u heroja se pretvorio dječak Anthony Borges (15). Naime, kada je ubojica došao do učionice u kojoj je boravio Anthony zajedno sa svojih 20 kolega, mladić se naslonio na vrata kako bi ga spriječio u tome.

Cruz je počeo pucati po vratima i Anthonyjevo tijelo poslužio je kao - ljudski štit!

Primio je pet metaka u predjelu leđa i ekstremiteta, srećom, preživio je.

Anthony Borges was a victim of the Florida Massacre. He was shot five times as he tried to save classmates. He plays for FCB Escola, a Barcelona training school in Florida. Barcelona have been in contact with his family to arrange a visit to the real club when he recovers 👏 pic.twitter.com/4ELpm6j8yY