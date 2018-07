Barić: Nikad nisam i nikad ne bih promijenio svih 11 igrača

Nikad u karijeri nisam napravio ovo što i Nenad Bjelica i nikad ne bih. Pa to nema nikakvog smisla. Ovih 11 igrača koje je stavio protiv Rudeša, mogao je staviti u nekoj utakmici u tjednu, primjerice, protiv Dubrave ili Kerestinca, nevažno, a ne u utakmici za bodove. Nepotrebno je izgubio dva boda, smatra Otto Barić.

Rudeš je u Maksimir stigao sa samo četiri zamjene, nije ih bilo ni za popunu zapisnika. Da stvar bude bolja, ili lakša za Dinamo, u momčadi Rudeša bilo je čak sedam igrača koji nikad nisu igrali prvu ligu. I umjesto da osvoji tri boda, Bjelica je, u odnosu na Hapoel, promijenio svih 11 igrača. Ne jednog, dvojicu, već svih 11.

- Imao je protiv Hapoela momčad koja je igrala dobro. Mogao je izmijeniti dva, tri igrača i ostaviti ovih osam koji su igrali dobro i dodati, recimo, tog malog Majera, Fiolića, pa da vidi kako oni igraju s najboljima, odnosno, kakvi su u najboljoj momčadi. Puno je logičnije da je izmijenio trojicu, pa ako Dinamo vodi, ubaciti još trojicu i vidio bi šest novih igrača i imao tri boda. Za ovu, nazovimo je B momčad, ima vremena - smatra Barić.

No, čak i takav Rudeš, sklepan od igrača posuđenih sa svih strana bio je prejak za ‘modre’, koji su se pošteno izblamirali.

- Moram sad vidjeti tko je za Dinamo, tko nije. Oni koji ne mogu igrati u ovakvoj utakmici ne trebaju mi - kaže Bjelica.

Za početak, s mjeseca se vidi da za Dinamo nije Jan Lecjaks. Svima je jasno da je daleko najslabiji igrač. Utakmica protiv Rudeša i kiksevi u obrani samo su potvrdili taj status, a uvidio je to i Bjelica koji ga je jučer poslao u drugu momčad "modrih". No on ne bi trebao biti jedini.

Foto: Vjeran Zganec-Rogulja/PIXSELL

Marko Lešković za Dinamo je debitirao u veljači 2017. i od tada nije pokazao ništa. Iako je pompozno najavljivan i solidno plaćen, u Dinamu se nikako nije snašao.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Treći igrač upitne kvalitete za Dinamo je Armin Hodžić, kojeg prati glas igrača za male utakmice. I doista, kad pogledate, Hodžić u HNL-u nije zabio gol Hajduku, a Rijeci je zabio samo jednom i u ovom trenutku je iza Gavranovića i Budimira. Potonji se protiv Hapoela pokazao kao robusan centarfor koji može primiriti i zadržati loptu. Uostalom, Budimir je prošle sezone u prvenstvu u 21 utakmici za Rudeš zabio 13 golova, dok je Armin Hodžić za Dinamo u 24 nastupa zabio tek šest.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Pričali su da je Rudeš promijenio momčad, da su to sve novi igrači. Jesu, ali i Dinamo je u toj utakmici imao sve nove igrače i izgubio prednost. Preozbiljno je prvenstvo da bi se bacali bodovi. Ja to nikad ne bih napravio, ima drugih načina. Lijepo bi rekao igračima: ‘Fala lepo, dečki, igrate u nekoj drugoj utakmici’ - kaže Barić.