Barišić: Mamiću nisam okrenuo leđa, ali on je bjegunac i neka to prihvati. Ne, nije mi prijetio

Ne znam što se dogodilo s mojim drugim ocem, gosp. Barišićem, sada mu poručujem: "Predsjedniče, niste zaslužili nakon toliko desetljeća da budete duboko u svojoj starosti čovjek koji je destabilizator Dinama i koji će ga dovesti u nered i kaos iz kojeg mogu ispasti ozbiljni problemi za budućnost kluba. Molim vas, zastanite na trenutak, odvojite se od ljudi koji su vas izmanipulirali." Nevjerojatno je gosp. predsjedniče da ste nakon toliko desetljeća vjernosti dopustili da budete jedan od sedam ljudi koji ignoriraju odluku najvišeg tijela, a to je Skupština kluba. Predsjedniče, nemojte sudjelovati u rušenju kluba. Budite što jeste, budite legalist. Vi ste inženjer Mirko Barišić, častan gospodin, govorio je o predsjedniku Dinama Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa pravomoćno osuđen na 6,5 godina zatvora za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama, na prošlotjednoj medijskoj konferenciji u Mostaru.

Sada se oglasio i on nakon Mamićevog govora, a o Mamiću, Krešimiru Antoliću te stanju u Dinamu kaže:

- Ne postoji kriza upravljanja! Klubom upravlja izabrana Uprava uz potporu Izvršnog odbora i predsjednika kluba. Tu imam potrebu istaknuti da se intenzivno radi na pripremi projekta izgradnje novog stadiona - rekao je uvodno za Sportske novosti.

- Scenarij smjene gospodina Krešimira Antolića izveden je na temelju zahtjeva 41 člana Skupštine, bez proširenja predloženog dnevnog reda tom točkom. O tome ja kao predsjednik kluba nisam bio obaviješten. U raspravi o razlozima smjene jedino je posebno naglašeno da se kao član Uprave odupire miješanju i nametanju odluka Upravi kluba od stranih subjekata, odnosno, Zdravka Mamića. Po ocjeni većine u Izvršnom odboru, taj razlog smjene je odbijen.

Barišić je poručio da Mamiću nije okrenuo leđa, kako to Mamić misli.

- Ja nikome ne okrećem leđa, svakoga gledam u lice, pa tako i Zdravku Mamiću. Pravni status Zdravka Mamića jest da je osuđenik i bjegunac, a mi i on to moramo prihvatiti. U Dinamu je do donošenja presude Zdravko Mamić bio savjetnik kluba. U najboljoj nakani očekivali smo da svojim iskustvom i savjetima pomogne da u sportskom sektoru aktivnosti teku bez većih poteškoća. Valja naglasiti da u svim tim aktivnostima konačne odluke donosi Uprava kluba. Nakon potvrde presude, sve njegove aktivnosti su ukinute. A niti me je zvao niti prijetio. Ako to čini s drugim ljudima, nije dobro, a najmanje prihvatljivo - rekao je predsjednik Dinama te dao završnu riječ o stadionu:

- Ne želim i ne mogu vjerovati da naš klub ne treba stadion. Projekt novog stadiona nije samo interes kluba, on je interes grada Zagreba i šire društvene zajednice.

