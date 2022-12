Mamić Barišiću: Nemojte i vi sudjelovati u rušenju Dinama, pa vi ste častan gospodin

Predsjednik Barišić je 22 godine bio predsjednik kluba, iako je posljednjih 17 godina bio u mirovini. Svojom skromnošću i čestitošću bio je moralna vertikala i snaga kluba. On i ja smo zajedno lansirali krilaticu "Dinamo je obitelj." Podsjetit ću vas, kad je Mourinho s Tottenhamom potučen do koljena, čovjek je u 10 intervjua pričao da nikad nije vidio da postoji takav "family klan" kao što je Dinamo. Bili smo u zajedništvu da se postigne povijesni rezultat i izbaci Tottenham i Mourinho, govorio je Zdravko Mamić na medijskoj konferenciji o predsjedniku Dinama.

- Ne znam što se dogodilo s mojim drugim ocem, gosp. Barišićem, sada mu poručujem: "Predsjedniče, niste zaslužili nakon toliko desetljeća da budete duboko u svojoj starosti čovjek koji je destabilizator Dinama i koji će ga dovesti u nered i kaos iz kojeg mogu ispasti ozbiljni problemi za budućnost kluba. Molim vas, zastanite na trenutak, odvojite se od ljudi koji su vas izmanipulirali." To je Krešimir Antolić i nekoliko Vaših suradnika u Izvršnom odboru kojem ništa nije sveto osim vlastitog interesa. Nevjerojatno je gosp. predsjedniče da ste nakon toliko desetljeća vjernosti dopustili da budete jedan od sedam ljudi koji ignoriraju odluku najvišeg tijela, a to je Skupština kluba. Svih vas sedam ste članovi tog tijela. Kako je moguće da vi kao članovi izvršnog odbora i skupštine kluba i kao predsjednik kluba ignorirate odluku najvišeg tijela skupštine i da zloupotrebljavate Dinamov ustav po kojem svi moraju djelovati! Molim vas, predsjedniče, znam da vas vole i poštuju, to je golemo bogatstvo. Predsjedniče, nemojte sudjelovati u rušenju kluba. Budite što jeste, budite legalista. Vi ste inženjer Mirko Barišić, častan gospodin.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL

Nastavio je...

- Jedan od glavnih huškača koji manipulira predsjednika zove se Željko Marković. Vlasnik je turističke agencije Ban tours. Pitat ćete me kakve veze ima turistička agencija s Dinamom i s upravljačkim tijelima kluba? E, pa ima! To je jedan podmukli siledžija koji, kada ga zovem na telefon, meni se ne javlja. Ne javlja se ni kada mu napišem civiliziranu poruku da mi se javi, ali dolazi na skupštinu i kaže skupštinarima da će im se napiti krvi i kaže da neće Hercegovci preuzeti klub. Inače, taj je čovjek s Dinamom u zadnjih 10 godina napravio 94 milijuna kuna usluga ili cca. 14 milijuna eura prometa. Taj si je čovjek uzeo za pravo od jutro do mraka tamo huškati i manipulirati predsjednika i ljude. Pametnom dosta.

- Da budemo konkretni, Dinamo je prolazio razne faze u 111 godina svojeg postojanja. Ja sam sudjelovao u nekoliko faza, ali nećemo danas o tome, samo ću reći zadnju fazu, a to je faza predsjednika Barišića i mene koja je trajala od 2000. godine i koja je kulminirala 2004. godine kada je klub otišao u stečaj. Klub bez igrača i bez trenera sa 114 sudskih postupaka i sa nekoliko stotina milijuna eura duga, došli smo do pozicije zahvaljujući vrijednim ljudima, došli smo do pozicije 29. kluba u Europi. Da samo kažem, Uefa ima 56 članica, od 1000 klubova Dinamo je 29.

- Sada, ako vi ljudi, vi gosp. Barišiću, vi članovi radne zajednice i uprave, ako vi dopustite da ovakvi ljudi ruše naš klub, ja to ne mogu vjerovati. Ja vas dobro poznajem, štitite svoja radna mjesta i povijest Dinama od 111 godina. Kao što ste ustali i došli na Skupštinu, svi ste dali svoj potpis i glas za odlazak Kreše Antolića koji je svojom hobotnicom i zlim radnjama ugrozio naš klub. Taj klub nema što raditi među nama. Posvađao nas je, doveo je krvavi rad kluba u pitanje i mora otići. Predsjedniče, budite na strani pravde i istine. Još nije kasno! Predsjedniče, izmanipulirali su vas, lagali su vam, a jučer ste bili na sastanku na koji vas je nagovorio Antolić gdje ste pozvali članove Skupštine. Naravno da imam informaciju da niste prijetili, bili ste normalan čovjek kakvi jeste, ali svi su znali što rade. Nemojte štititi lopovluk, nepotizam i one koji rade u našem klubu. U najmanju ruku, povedite sedam ljudi koju su vas destabilizirali i odite mirno iz kluba.

Najčitaniji članci