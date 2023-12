Barišić: Ne mislim se kandidirati za predsjednika! Bilo bi suludo da mi radimo nešto protiv kluba

Dinamo je napokon izglasao novi statut. Na današnjoj skupštini se pojavio 41 od ukupno 69 članova skupštine što znači da je postojao kvorum za normalno održavanje skupštine. Na početku je došlo do promjene dnevnog reda i odmah se glasalo o novom statutu. Prijedlog je iznio Krešimir Barić i on je prihvaćen s 40 glasova za i jednim suzdržanim glasom.

- Ono što je najvažnije je to da je prihvaćen financijski plan za 2024. godinu i prihvaćen je prijedlog novog statuta što je bio predmet rasprave posljednjih šest mjeseci - rekao je Mirko Barišić po završetku skupštine.

Ipak, ostaje pitanje hoće li gradski ured kao legitimnu prihvatiti skupštinu iz ožujka 2023. godine.

- Onda sve propada i onda se vraćamo na početak početaka. Nema razloga da to propadne jer je to rađeno po propisima i po zakonu o udrugama i ne vidim razloga da to propadne - komentirao je tu situaciju Barišić.

Na pitanje o tome kako će u budućnosti gledati izgledati skupštine Dinama s obzirom na nove članove među kojima su i navijači Barišić je odgovorio:

- Cilj je da to bude zdrava rasprava. Bilo bi tragično ako to postane polarizacija. Ovakav statut kakav je usvojen, nema ga u hrvatskoj ligi i hrvatskom nogometu uopće. Nema ga ni u sportskim udrugama. To je dokaz da je to želja da se to napravi. Nekim s pravom to zovu transformacijski moment da se to pokaže kao jedinstvo, sinergija i nova energija i za boljitak za klub.

Barišićev mandat traje do ožujka iduće godine, a rekao je kako se nema namjeru ponovno kandidirati:

- Ja nemam svog kandidata, ja se ne mislim kandidirati, no ako neko izrazi želju onda ću razmisliti.

Na kraju skupštine raspravljalo se odluci iz 2018. godine u kojoj klub nije tražio povrat novaca od Zdravka Mamića,

- Sve ono što smo mi znali i imali bilo je tako čvrsto. Ja svoje suradnike ne napuštam, ali bilo bi suludo da mi radimo nešto protiv Dinama - zaključio je Barišić