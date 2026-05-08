ČEKA GA DUG OPORAVAK

Barišić operiran nakon teške ozljede: Vratit ću se još jači

Piše Domagoj Vugrinović,
Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Teško mi je pronaći prave riječi u ovom trenutku. Prvi dan nakon operacije. Dug je put ispred mene, napisao je u objavi mladi bek Rijeke

Operiran je Teo Barišić (21). Mladi hrvatski reprezentativac i branič Rijeke u utakmici protiv Osijeka u 29. kolu HNL-a već je u 13. minuti doživio tešku ozljedu koljena. Tek što se vratio nakon prethodne ozljede, Barišić je u jednom duelu ponovno stradao. Već tijekom utakmice pojavile su se sumnje da je riječ o težoj ozljedi, a odmah nakon susreta bilo je jasno da situacija ne izgleda dobro. To je potvrdio i trener Victor Sánchez.

- Zabrinut sam za Barišića, njegova ozljeda ne izgleda dobro. Još ne znamo točno koliko je teška - rekao je tada Sánchez.

Mladi bek na štakama je napustio Rujevicu, a nekoliko dana poslije stigla je potvrda potpune rupture križnog ligamenta i oštećenja lateralnog meniska desnog koljena. Takva dijagnoza obično znači izbivanje s terena od oko devet mjeseci. Za Barišića je sezona završena, a vrlo vjerojatno neće igrati nogomet do kraja godine.

Sada je obavio i operaciju, a sve je podijelio na društvenim mrežama, gdje je poslao ohrabrujuću poruku.

"Teško mi je pronaći prave riječi u ovom trenutku. Prvi dan nakon operacije. Dug je put ispred mene, ali dat ću sve od sebe da se vratim jači. Hvala svima na porukama i podršci. Vidimo se uskoro na terenu", napisao je.

Barišić je ove zime stigao na Rujevicu i odmah zauzeo važnu ulogu u sustavu Victora Sáncheza. Rijeka je Lyonu za njegove usluge platila oko 400.000 eura. U HNL-u i Kupu odigrao je samo sedam utakmica prije ozljede.

