FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću

Cesc Fabregas i Daniella Semaan upoznali su se oko 2010. godine u Londonu, a Daniella je tada već bila majka i bivša supruga bogatog biznismena. Njihova veza ubrzo je postala javna tema zbog dobne razlike i okolnosti upoznavanja. Ipak, par je uspio izgraditi stabilnu vezu i 2018. se vjenčao u Engleskoj | Foto: Instagram