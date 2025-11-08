Obavijesti

DANIELLA SEMAAN

FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998. godine, ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesca Fabregasa, bivše zvijezde Arsenala i Barcelone | Foto: Instagram
