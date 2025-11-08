FOTO Supruga trenera Martina Baturine ljepotom oduzima dah. Od bivšeg muža dobila je kuću

Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998. godine, ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesc Fabregasa, bivše zvijezde Arsenal
Elie Taktouk, bogati nigerijski biznismen, bio je oženjen libanonskom manekenkom Daniellom Semaan 1998. godine, ali su se razveli 2011. kada ga je Daniella napustila zbog Cesca Fabregasa, bivše zvijezde Arsenala i Barcelone
Tijekom gorke brakorazvodne bitke, Taktouk je izgubio luksuznu kuću u Belgraviji vrijednu 5,5 milijuna funti, koja je pripala bivšoj supruzi i Fabregasu.
Nakon toga, Taktouk je 2021. godine osuđen na sedam godina zatvora zbog višemilijunske prijevare s nekretninama, a kasnije mu je naloženo da plati 4,5 milijuna funti oduzimanjem imovin
Nakon žalbi i daljnjih pravnih dogovora, sada je dogovoreno da plati 1,3 milijuna funti, uz jamstvo svoje obitelji, dok je kuća ostala u vlasništvu bivše supruge i Fabregasa
Cesc Fabregas i Daniella Semaan upoznali su se oko 2010. godine u Londonu, a Daniella je tada već bila majka i bivša supruga bogatog biznismena. Njihova veza ubrzo je postala javna tema zbog dobne razlike i okolnosti upoznavanja. Ipak, par je uspio izgraditi stabilnu vezu i 2018. se vjenčao u Engleskoj
Daniella i Fabregas danas imaju troje zajedničke djece, a Daniella i dalje brine i o svojoj djeci iz prethodnog braka. Par živi između Italije, Španjolske i drugih luksuznih destinacija, usklađujući obiteljski život s Fabregasovom nogometnom karijerom i poslije trenerskim angažmanima. Njihov odnos, premda isprva medijski kontroverzan, ostao je čvrst i stabilan
