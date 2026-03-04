Obavijesti

Sport

Komentari 1
VARAŽDIN - GORICA (17 SATI)

Barokni grad polufinale Kupa nije vidio 15 godina. Glavni adut bit će varaždinski 'Rafael Leao'

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Barokni grad polufinale Kupa nije vidio 15 godina. Glavni adut bit će varaždinski 'Rafael Leao'
Varaždin: Susret Osijeka i Varaždina u 21. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Gorica se digla u formi i opasna je, kaže Nikola Šafarić, trener Varaždinaca. Gorica je posljednji put polufinale Kupa igrala 2022. godine kada je ispala od Hajduka

Admiral

Čak 15 godina u Varaždinu se nije igralo polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Ove sezone Varaždinci imaju jedinstvenu priliku tu negativnu tradiciju prekinuti. Prošle sezone Varaždinci su zaustavljeni u osmini finala, dok su pretprošle ispali od Hajduka u četvrtfinalu.

Pokretanje videa...

Varaždin - Hajduk 01:55
Varaždin - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Danas u četvrtfinalu od 17 sati dočekuju Goricu, osmoplasiranu momčad HNL-a. Varaždin je pun samopouzdanja nakon što je za vikend u prvenstvu kod kuće odigrao 1-1 s favoriziranim Hajdukom. Bod momčadi iz "baroknoga grada" golčinom s 20-ak metara iskosa donio je Iuri Tavares, "varaždinski Rafael Leao", kako mu tepaju.

Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Gorica sastali se u 1. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Mnogo nam je značio pozitivan rezultat protiv Hajduka. U odličnoj atmosferi se pripremamo za Goricu. Igrat će samo oni koju su sto posto spremni. Teško je reći kakva će Gorica doći. Opasna je, digla se u formi i čeka nas teška utakmica. Mi želimo prolaz i to jedino važno - ističe Nikola Šafarić, trener Varaždina.

Njegovu momčad baš je momčad Marija Carevića prošle sezone izbacila nakon ruleta jedanaesteraca u osmini finala.

- Svaka utakmica je za sebe. Moramo biti maksimalno koncentrirani. Gorica nas je izbacila prošle godine iz Kupa, a sad im želimo vratiti - zaključio je Šafarić.

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kod Varaždina zbog ozljeda neće biti stasitog stopera Matea Baraća, veznjaka Silvija Ilinkovića i beka Frane Maglica, koji je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača kluba sa sjevera Hrvatske, ali ga ove muče ozljede. Kod Gorice nedostaju bosanskohercegovački bek Elvir Duraković i Ivan Fiolić, nekadašnji hrvatski U-21 reprezentativac

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu
THE FAMILY

Plenković ponovno kod Zlatka Dalića: Premijer posjetio izbornikov restoran u Varaždinu

Na fotografiji objavljenoj na službenom Instagram profilu restorana, premijer Plenković i izbornik Dalić poziraju nasmiješeni, okruženi impresivnom zbirkom nogometnih memorabilija koje krase interijer
Barcelona - Atletico 3-0: Ništa od čuda! Katalonci bez finala Kupa unatoč pobjedi od tri gola
POLUFINALE KUPA KRALJA

Barcelona - Atletico 3-0: Ništa od čuda! Katalonci bez finala Kupa unatoč pobjedi od tri gola

BARCELONA - ATLETICO 3-0: Bernal (30', 73') je bio dvostruki strijelac, a zabio je i Raphinha (45'+5') s bijele točke. Ipak, Atletico je prošao u finale Kupa nakon visoke pobjede (4-0) u Madridu
Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu
POGLEDAJTE GALERIJU

Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu

Maksimirski stadion simbol je promašenih arhitektonskih vizija i potrošenih milijuna! Od Tuđmanovih megalomanskih snova do "Plavog vulkana" i "kuglofa", svi planovi pali u vodu. Čeka se finalno rješenje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026