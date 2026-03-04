Gorica se digla u formi i opasna je, kaže Nikola Šafarić, trener Varaždinaca. Gorica je posljednji put polufinale Kupa igrala 2022. godine kada je ispala od Hajduka
Barokni grad polufinale Kupa nije vidio 15 godina. Glavni adut bit će varaždinski 'Rafael Leao'
Čak 15 godina u Varaždinu se nije igralo polufinale Hrvatskog nogometnog kupa. Ove sezone Varaždinci imaju jedinstvenu priliku tu negativnu tradiciju prekinuti. Prošle sezone Varaždinci su zaustavljeni u osmini finala, dok su pretprošle ispali od Hajduka u četvrtfinalu.
Danas u četvrtfinalu od 17 sati dočekuju Goricu, osmoplasiranu momčad HNL-a. Varaždin je pun samopouzdanja nakon što je za vikend u prvenstvu kod kuće odigrao 1-1 s favoriziranim Hajdukom. Bod momčadi iz "baroknoga grada" golčinom s 20-ak metara iskosa donio je Iuri Tavares, "varaždinski Rafael Leao", kako mu tepaju.
- Mnogo nam je značio pozitivan rezultat protiv Hajduka. U odličnoj atmosferi se pripremamo za Goricu. Igrat će samo oni koju su sto posto spremni. Teško je reći kakva će Gorica doći. Opasna je, digla se u formi i čeka nas teška utakmica. Mi želimo prolaz i to jedino važno - ističe Nikola Šafarić, trener Varaždina.
Njegovu momčad baš je momčad Marija Carevića prošle sezone izbacila nakon ruleta jedanaesteraca u osmini finala.
- Svaka utakmica je za sebe. Moramo biti maksimalno koncentrirani. Gorica nas je izbacila prošle godine iz Kupa, a sad im želimo vratiti - zaključio je Šafarić.
Kod Varaždina zbog ozljeda neće biti stasitog stopera Matea Baraća, veznjaka Silvija Ilinkovića i beka Frane Maglica, koji je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača kluba sa sjevera Hrvatske, ali ga ove muče ozljede. Kod Gorice nedostaju bosanskohercegovački bek Elvir Duraković i Ivan Fiolić, nekadašnji hrvatski U-21 reprezentativac
