Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu

Sam Mirko Novosel, tadašnji direktor kluba, godinama kasnije izjavio je kako je za dovršetak stadiona nedostajalo samo trideset radnih dana i da bi sve bilo drugačije da je Tuđman poživio još dva mjeseca. Projekt je predviđao i spuštanje travnjaka te uklanjanje atletske staze, čime bi se dobilo dodatnih 16.000 mjesta uz samo igralište, no od toga se odustalo. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL