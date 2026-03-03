Obavijesti

Maksimir uskoro ruše. Ovo su arhitektonske fantazije i propali snovi o zagrebačkom stadionu

Maksimirski stadion simbol je promašenih arhitektonskih vizija i potrošenih milijuna! Od Tuđmanovih megalomanskih snova do "Plavog vulkana" i "kuglofa", svi planovi pali u vodu. Čeka se finalno rješenje
Priča o stadionu Maksimir odavno je prerasla sportske okvire i postala svojevrsni spomenik desetljećima neispunjenih obećanja, potrošenih stotina milijuna eura i nevjerojatnih arhitektonskih vizija koje nikada nisu zaživjele. | Foto: Radislav Ujdur
