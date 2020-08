Bartomeu će dati ostavku samo da Leo Messi ostane u Barceloni

Manchester City, kao i cijela javnost, osluškuje i čeka daljnje informacije s Camp Nou, a svima je jasno da su 'građani' najveći favoriti za njegovo dovođenje. Prvo zbog Pepa Guardiole, a onda i zbog novca

<p>Što će biti s<strong> Messijem</strong> i hoće li zaista napustiti <strong>Barcelonu</strong>? Pitanja su na koja navijači Blaugrane već danima traže odgovor, ali problem je što odgovor nemaju ni čelnici kluba. </p><p>I tako je to od utorka kada je Leo poslao faks na adresu kluba i zatražio raskid ugovora te ostavio sve u klubu u šoku. Predsjednik Joseph Maria Bartomeu odmah je sazvao sastanak s Upravom, ali problem je taj što Messi ne želi razgovarati ni s kim od čelnika pa je mali problem kako ga nagovoriti da ostane.</p><p>No došlo je do malog obrata. Španjolski mediji su prethodnih dana pisali kako će Messi bojkotirati treninge, ali ti isti mediji sada pišu kako će Argentinac već u nedjelju doći u Barcelonu kako bi se testirao na korona virus, a onda će u ponedjeljak započeti pripreme s novim trenerom Ronaldom Koemanom.</p><p>Očito je Messi skužio da od bojkota neće ništa dobiti, a ovako, ako mu ne uspije plan s klauzulom o besplatnom odlasku, bi možda mogao nagovoriti klub da ga ipak proda. </p><p>Odnos Bartomeua i Messija se godinama pogoršavao, a došao je do te razine da Leo više ne želi razgovarati s njim te mnogi smatraju da je upravo on razlog njegove želje za odlaskom. Ipak, predsjednik Barce je svjestan situacije pa je spreman dati ostavku samo da Argentinac ostane. </p><p>Kako piše <a href="https://www.marca.com/futbol/barcelona/2020/08/27/5f47c739ca47417c338b45a2.html" target="_blank">Marca</a>, Bartomeu ne želi biti prepreka i razlog Messijevog odlaska pa je spreman odstupiti sa svoje pozicije na koju je došao 2014. godine. No problem je taj što i dalje ne zna Argentinčevo mišljenje jer se legenda Barce nije još oglasila i nije svoje želje rekao čelnicima. </p><p>Manchester City, kao i cijela javnost, osluškuje i čeka daljnje informacije s Camp Nou, a svima je jasno da su 'građani' najveći favoriti za njegovo dovođenje. Prvo zbog Pepa Guardiole, a onda i zbog novca. No postoje i neki igrači poput Erica Garcije i Angelina koje Barca već neko vrijeme želi dovesti, a španjolski mediji šuškaju da bi i oni također mogli biti uključeni u Messijev transfer ako do njega uopće dođe...</p><p>Situacija se u Barci stalno mijenja, a odgovor hoće li Argentinac ostati, ne može dati nitko... Osim njega.</p>