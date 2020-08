Bartomeu pobjegao s press konferencije, a Messi mu se smješkao s velikog ekrana...

Predsjednik Barcelone je u press-centru je ostavio sp.dir. Ramona Planesa koji je gledao predsjednika pa glasnogovornika, pa u kamere, pa na kraju rekao 'Vraćam se uskoro' i - otišao

<p>Barcelona je predstavila novog igrača. Francisco António Machado Mota Castro poznat kao -<b> Trincão</b>. Dečko ima 20 godina, Portugalac je, došao je iz Brage, a na predstavljanju ga je (normalno: putem interneta) ni krivog-ni dužnog, dočekalo more kamera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Messi tehnicira... Toalet papirom</strong></p><p>Naravno, nitko se nije ulogirao zbog Trincãoa nego zato što se znalo da će u press-centru biti i klupski predsjednik <strong>Josep Maria Bartomeu</strong>, a jedina moguća tema je jedan i jedini - <strong>Leo Messi</strong> i njegova službena obavijest Barceloni kako on ovo ljeto odlazi s Nou Campa.</p><p>Press-konferencija je kasnila skoro pola sata, a vrijeme se kratilo filmom o 25 godina 'Barca fondacije'. Glavni lik u filmu? Naravno: Messi. Nadrealno. Kao da sami sebi 'podj...vaju'.</p><p>U međuvremenu, <a href="https://www.goal.com/en-gb/news/messi-to-man-city-guardiola-held-talks-with-barcelona-star/1wrfh5dfimu4v1x8fl7kvr700e">Goal.com</a> otkriva kako je <strong>Guardiola</strong> Messiju sinoć rekao: 'Normalno da želim da dođeš u Man City, napravit ćemo sve da tako i bude'.</p><p>Bartomeu je došao, Trincão i on potpisali su ugovore (oba ljevaci, kao još jedan igrač Blaugrane), pozdravili se laktovima, Portugalac se spustio na travnjak na fotografiranje, a Bartomeu - pobjegao od pitanja.</p><p>Uostalom, predstavljanje i potpis obavljeni su bez kamera i novinara u press-centru. Kad je potpisivan ugovor s novim trenerom <strong>Koemanom</strong> (koji se odmah zamjerio Leu) svi su stavili maske i pozvali predstavnike medija. Sada: internetski prijenos, bez pitanja.</p><p> </p>