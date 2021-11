Većinu nedostataka koje smo uočili u prvoj zatvorenoj utakmici ispravili smo, baš je bilo lijepo Hrvatsku gledati u ovom susretu, zadovoljno je zvučao Nenad Šoštarić nakon druge porečke pobjede nad Slovenijom 29-21 u zadnjoj pripremnoj utakmici prije Svjetskog prvenstva.

Hrvatske rukometašice ove kratke pripreme privode kraju, već u ponedjeljak napuštaju Poreč i u utorak lete prema Španjolskoj gdje 2. prosinca otvaraju turnir protiv Brazila. Optimizam raste, barem gledajući ono što su pokazale protiv Slovenki, reprezentacije koja u svojim redovima ima nekoliko klasnih igračica poput Gros, Stanko, Omoregie... Ostale su na 21 golu protiv hrvatske obrane.

- Pobornik sam onoga da ako nemaš dvije-tri obrane, ne možeš igrati vrhunski rukomet. Znamo kako sve treba izgledati, čekamo još dan da vidimo s ljudima iz Saveza koliko ćemo igračica voditi. Ostali su detalji, ali 99 posto toga znam - kazao je izbornik kojeg veseli i raznovrstan napad.

- Ako igraš u punom tempu, moraš rotirati, ali kada - to trener mora prepoznati, no i u dogovoru s igračicama, u interakciji na kojoj inzistiram. U zadnjih 15 minuta, na primjer, Ćamila je rekla da je umorna i to je dobar potez. Volim imati komunikaciju s igračicama i to mi pomaže.

Mala mrlja s utakmice jest ozljeda Ane Debelić, stradalo je rame, no ne očekujemo loše vijesti po tom pitanju. Brazil?

- Dosta će im nedostajati Amorim, imaju jako dobre igračice koje igraju u Europi, ali mi znamo svoj cilj. U ovih pet dana trebamo samo sve detaljizirati kod igračica. I dalje tvrdim da moramo igrati na malo golova. Ako nam protivnik zabije 21 kao sada Slovenija, nema reprezentacije koja će nas pobijediti.