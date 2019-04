Game, set, Fett! Jana izgubila od 599. tenisačice na svijetu...

Prije nešto više od godinu dana, Jana Fett igrala je meč života. Držala je na konopcima veliku Caroline Wozniacki u drugom kolu Australian opena, vodila 6-3 i 5-1 i 40-15 u trećem setu. Je li moguće? Hrvatska tenisačica kojoj je ovo prvi nastup na glavnom turniru Grand Slama na korak je od izbacivanja druge nositeljice?! A onda kao da je netko ugasio svjetlo.

Dankinja je osvojila šest gemova zaredom i došla do velike pobjede. Jana je u suzama otišla u svlačionicu, nadali smo se da će biti bolje, da joj je to pouka za daljnju karijeru, no nažalost nije bilo tako.

Taj poraz, ispostavit će se, drastično je usporio razvoj njezine karijere. Jana je danas 301. na WTA listi i pokušava vratiti igru iz starih dana, no baš joj i ne ide. Hrvatska tenisačica je na Challengeru u Calviju izgubila od 599. tenisačice svijeta Elixane Lechemije 6-4, 4-6, 3-6 nakon dva sata igre. Ove sezone je odigrala 10 mečeva, a od toga ih je samo dva dobila.

Zaista je nevjerojatno koliko je na nju utjecao taj šokantni poraz od Caroline Wozniacki, toliko da je skoro pa dotaknula dno. Od tog poraza je u konstantom padu, a izgubila je 28 puta, dok je slast pobjede osjetila samo 13 puta. Imala je velike probleme s mentalnom snagom, gubila je već 'dobivene' mečeve, a njezin povratak među WTA elitu usporile su i ozljede koje su bile sveprisutne.

Istina, Jani su tek 22 godine i sigurno još ima vremena za nju, no mora se 'probuditi' uskoro jer joj je karijera u posljednje vrijeme u konstantnom padu. Samo pravim radom i trudom se može vratiti tamo gdje je prije bila, a mi vjerujemo da će se uskoro tamo i vratiti.