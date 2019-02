Baš svi ga obožavaju! Brazilski nindža udara kao u videoigri...

Michel Pereira je Brazilac, ima 25 godina i definitivno je na sebe skrenuo pažnju ogromnog broja stručnjaka i ljubitelja borilačkih vještina. Zasad se ne bori u najjačim organizacijama pa mu vrijednost nije bila na pravo iskušenju, ali način na koji se bori je, u najmanju ruku - zanimljiv.

Michel Pereira vs. Kim Dae-Sung at #RoadFC in Seoul... Who knew eating too much samgyeopsal could affect one’s fighting ability? 👩🏻‍⚕️ #mma pic.twitter.com/BgLuYiWgum