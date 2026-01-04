Obavijesti

Bašićev Lazio izgubio derbi od Napolija s dva igrača manje

Cijelu utakmicu za Lazio je odigrao hrvatski nogometaš Toma Bašić. Napoli ima bod manje od vodećeg Milana te bod više od trećeg Intera koji ima utakmicu manje

Nogometaši Napolija, aktualni talijanski prvaci, prilično su lako pobijedili Lazio u Rimu s 2-0, u dvoboju 18. kola Serie A, čime su se popeli na drugo mjesto ljestvice.

Napoli je dominirao tijekom cijele utakmice, pogotovo u prvom poluvremenu, kada je riješeno pitanje pobjednika. Spinazzola je vrlo lijepim pogotkom doveo goste u vodstvo u 13. minuti, kada je dočekao centaršut i iz prve pospremio loptu u mrežu. U 32. minuti je bilo 2-0 nakon što je Rrahmani glavom pogodio domaću mrežu.

U drugom poluvremenu Napoli je rutinski čuvao prednost, a sve je i definitivno zaključeno u 81. minuti kada je domaći igrač Noslin dobio drugi žuti karton. U završnici je dvoboj postao vrlo nervozan pa su dodatno pocrvenjeli Marušić s domaće te Mazzocchi s gostujuće strane.

Cijelu utakmicu za Lazio je odigrao hrvatski nogometaš Toma Bašić. Napoli ima bod manje od vodećeg Milana te bod više od trećeg Intera koji ima utakmicu manje.

