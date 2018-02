'Batman' opet zablistao nakon što ga se Chelsea lako odrekao

Borussia Dortmund dobila je novu napadačku zvijezdu! Potvrdilo se to u fantastičnoj utakmici 1/16 finala Europske lige na njihovom Westfalenu gdje su uz preokret slomili dobru talijansku Atalantu 3-2.

Junak utakmice je belgijski napadač Michy Batshuayi (24) koji je stigao u klub zadnjeg dana zimskog prijelaznog roka kao zamjena za odbjeglog Pierrea-Emericka Aubameyanga koji je preselio u Arsenal.

Poznata vam je trampa - Chelsea je doveo Oliviera Girouda, a Michyja, rezervnog napadača, poslao na posudbu u Dortmund.

Batshuayi, njihov novi 'Batman', zabio je pet golova u tri utakmice. 'Žuti zid' dobio je novog miljenika, ovaj zabija kako se sjeti, a čini se da je od prethodnika iz Gabona, Aubameyanga, pokupio i slavni nadimak - Batman.

Zabio je Atalanti u 91. za pobjedu.

Batshuayi's last minute goal for Dortmund, he's really kicked off for them. pic.twitter.com/ps4OWZKMKp