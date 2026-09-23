Khalif Battle (26) jedan je od trojice Amerikanaca koji su došli u Cibonu: ‘Želim osvajati trofeje, a na samom ulasku u dvoranu osjeti se kakvu golemu povijest ima ovaj klub'
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Battle u Cibonu donosi dašak NBA lige: 'Prvi put sam čuo za Hrvatsku, a ćevape obožavam'
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Cibonin naslov prvaka prošle sezone bio je puno više od novog trofeja u vitrinama i prekida posta koji je trajao četiri godine. Titula kao da je simbolično označila početak nove ere kultnog hrvatskog kluba koji se želi vratiti na nekadašnje staze slave i ponovno oživjeti ugled u europskoj košarci koji je nekoć uživao.
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