Baturina: Fabregas mi nije rekao zašto ne igram u Comu. Nisam navikao ulaziti s klupe

Da su 'vatreni' veliki favoriti za prvo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo, pokazale su lipanjske utakmice protiv Češke i Gibraltara u kojima su naši reprezentativci zabili 12 golova.

Pokretanje videa... 01:55 The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

Kada je u pitanju Hrvatska, do sada smo gotovo u svim kvalifikacijama morali strijepiti do samog kraja, no ovaj put izabranici Zlatka Dalića žele sve nas, ali i sebe, lišiti stresa i glavobolja. Okupili su se u ponedjeljak, a u petak ih čeka dvoboj 3. kola kvalifikacija protiv Farskih otoka. Tri dana kasnije na Maksimiru će gostovati Crna Gora.

Vatreni će poslijepodne na Maksimiru odraditi novi trening, a uoči njega su pred mikrofone stali Martin Baturina i Josip Šutalo. Prvi je riječ dobio Baturina.

- Znamo što nas čeka, radili smo analizu. Znamo što moramo napraviti, znamo da je travnjak teži i drugačiji. Moramo biti pravi, na nivou. Umjetna trava? Drugačije je, nova podloga. Ako se zalije, lopta može biti brža. Svi smo kao mali igrali na umjetnoj travi pa ne bi trebalo biti problema. Ako ne budemo pravi, može nam to otežati, ali ja se nadam da ćemo dobro odraditi posao. Treba biti brz u protoku lopte, pažljiv kada igraš protiv bloka - kazao je bivši igrač Dinama.

Pariz: Druga utakmica četvrtfinala UEFA Lige nacija između Francuske i Hrvatske | Foto: Icon Sport/PIXSELL

On je ovog ljeta napustio Maksimir i otišao u talijanski Como, no zasad se nije puno naigrao.

- Novi klub? Zadovoljan sam, definitivno. Ovo je nešto novo, drugačiji stil i tempo. Zadovoljan sam kako sam krenuo. Nisam igrao prve dvije utakmice, ali ja radim kao i uvijek. Nisam navikao ulaziti s klupe, ali sve se mora proći u karijeri. Neće uvijek biti najbolje, ali vjerujem u sebe i u svoje kvalitete. Fabregas? Odličan čovjek i trener, mogu reći sve najbolje o njemu. Nije mi rekao zašto ne igram, ti si u službi momčadi i moraš dati sve od sebe za ekipu. Dva mjeseca koliko sam tamo puno sam naučio kao igrač. Mislim da će mi tamo biti super. Izabrao sam Como jer mi se svidio projekt, trener je jako dobar. Imamo puno dobrih igrača, tamo mogu rasti kao igrač. Vjerujem da ću se izboriti za svoje mjesto. Drago mi je da ima puno naših u Italiji, liga je dobra.

Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Otišao je iz Dinama, ali i dalje prati baš sve.

- Dinamo? Pratim svaku utakmicu. Jako su dobro krenuli, sviđa mi se kako igraju. Bit će teže kad krene Europa, ali to dobro izgleda. Dobre će biti europske utakmice, neće biti lagano, ali Dinamo u Europi može dobiti svakoga - zaključio je Baturina.

I riječ prepustio Josipu Šutalu. Imao je poteškoća na početku sezone zbog ozljede gležnja, propustio je pripreme i nekoliko utakmica, ali sada je spreman.

- Imao sam ozljedu gležnja na početku priprema, bio je to najgori trenutak, preskočio sam taj dio. Na terenu tri tjedna, vraćam se i osjećam se dobro. Očekuju nas dvije utakmica u kojima smo favoriti, ali ne smijemo nikoga podcjenjivati. Prva utakmica protiv Farskih otoka bit će teža jer je podloga drugačija, igra se na umjetnoj travi, moramo se priviknuti - kazao je Šutalo.

Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Nakon dramatičnog završetka prošle sezone u kojoj su ostali bez titule, Ajax je imenovao Johna Heitingu novim trenerom.

- Nisam mjesec dana trenirao pa nisam previše vremena proveo s njim, ali ono što sam vidio, zadoovljan sam. Trebat će nam neko vrijeme da skužimo njegovu ideju igre. Liga prvaka? Ždrijeb nije pretežak, ni prelagan. Bit će dosta utakmica, očekujem prolaz u drugu fazu.

Baturina nije konstantan u Comu, Fabregas mu nije dao puno minuta na početku sezone, ali na pripremama je ostavio dobar dojam, zabio je u prijateljskoj utakmici protiv Ajaxa.

- Nisam igrao protiv Coma kad je on zabio gol, ali odličan je igrač, vjeujem da će se uskoro izboriti za svoje mjesto.

Može li Hrvatska konačno ovaj put bez stresa se plasirati na veliko natjecanje?

- Svaku utakmicu idemo maksimalno, tako ćemo i sada. Trebamo ići na pobjedu u Farskim otocima i sve će biti u redu. Ja sam spreman pomoći Hrvatskoj koliko god bude potrebno. Uvijek moramo biti fokusirani svih 90 minuta, ako jedna lopta zaluta uđeš u probleme. Gvardiol? Žao nam je što nije s nama, znamo kakvu kvalitetu ima, ali svi igrači koji su ovdje mogu ga pokriti - zaključio je Šutalo.