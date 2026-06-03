Baturina: Modrić je inspiracija! SP? To je ostvarenje mog sna...

Martin Baturina imao je sjajnu sezonu u Comu i na Svjetskom prvenstvu bi trebao imati zapaženu ulogu u sistemu Zlatka Dalića. To će biti njegovo prvo Svjetsko prvenstvo i prilika da na najvećoj pozornici pokaže svoj talent. U razgovoru za Gazzettu dello Sport osvrnuo se na igru sa svojim idolom Lukom Modrićem te ostalim temama oko reprezentacije.

- Vjerujem da svaki profesionalni nogometaš sanja o dolasku na Svjetsko prvenstvo i o tome da predstavlja svoju zemlju na pozornici koja je tako bogata poviješću. Teško mi je točno pretočiti u riječi što to za mene znači; previše je ponosa, uzbuđenja i zahvalnosti koji se miješaju da bih to mogao dobro objasniti. Mislim da jednostavno mogu reći: to je ostvarenje sna - rekao je Baturina.

Zatim se dotaknuo Modrića.

- Luka je uzor svakom hrvatskom igraču. On ne predstavlja samo talent, već i kontinuitet, iskustvo, integritet i eleganciju. I to čini već godinama, igrajući na najvišoj razini. Imati priliku gledati ga izbliza i učiti od njega velika je čast i nepresušan izvor inspiracije. On je jedan od najvećih nogometaša svih vremena i osjećam se uistinu sretnim što mogu dijeliti teren s njim - ispričao je.

Neuruppin: Otvoreni trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Pričao je i o svom prvom sjećaju na SP te Hrvatskoj na turniru.

- Mislim da se ne sjećam točno svojeg prvog bljeska i sjećanja na Svjetsko prvenstvo, ali ono koje je imalo najveći utjecaj na mene bilo je 2018. u Rusiji, kada je Hrvatska otišla do samog kraja. Za tako malu zemlju kao što je naša ostvariti nešto tako golemo na pozornici ove razine bilo je apsolutno nezaboravno. To je ujedno bila i nevjerojatna inspiracija za mladog hrvatskog nogometaša, što sam tada i bio - rekao je.

U Comu sjajna sezona i ulazak u Ligu prvaka.

- Igranje u Serie A naučilo me jako puno o disciplini, koncentraciji i kontinuitetu. To je liga koja od veznog igrača poput mene zahtijeva iznimno puno, kako na taktičkoj, tako i na mentalnoj razini. Smatram da mi je ova sezona omogućila da jako puno narastem kao igrač. To koliko je naša momčad bila posebna ove sezone. Atmosfera je bila nevjerojatna tijekom cijele godine i vjerujem da je taj zajednički duh, u kombinaciji s napornim radom i jedinstvom ciljeva cijelog kluba, ono što je omogućilo ovako izvanredno prvenstvo.