FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke?

Riječani su se odlično predstavili u prvoj utakmici osmine finala iako su izgubili od favoriziranog Strasbourga 2-1. Momčad s Rujevice većim dijelom utakmice bila je bolji suparnik i za sedam dana imat će priliku ponovno zlatnim slovima ispisati povijest kluba. S tribina će ih kao i na Rujevici pratiti njihove najvjernije navijačice. | Foto: Instagram