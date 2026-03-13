FOTO One su njihove najvjernije navijačice i vječna podrška. Evo koga ljube nogometaši Rijeke?
Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su
Riječani su se odlično predstavili u prvoj utakmici osmine finala iako su izgubili od favoriziranog Strasbourga 2-1. Momčad s Rujevice većim dijelom utakmice bila je bolji suparnik i za sedam dana imat će priliku ponovno zlatnim slovima ispisati povijest kluba. S tribina će ih kao i na Rujevici pratiti njihove najvjernije navijačice. | Foto: Instagram