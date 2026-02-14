Obavijesti

Baturina odigrao cijeli susret, neočekivan kiks njegovog Coma

Nakon drugog primljenog gola Como je sve do kraja žestoko napadao, ali je uspio zabiti tek jedan pogodak, bio je to autogol Parisija u 77. minuti. Como je ujedno ostao s igračem manje nakon isključenja Morate

Iznenađujuću i vrlo važnu pobjedu ostvarili su nogometaši Fiorentine ove subote, svladali su u gostima Como s 2-1 u susretu 25. kola talijanske Serie A. Ovom pobjedom Fiorentina je napredovala za jedno mjesto i sada je 17. na ljestvici, dok je Como ostao na svojoj šestoj poziciji.

U izuzetno nervoznoj i napetoj utakmici Fiorentina je povela u 26. minuti nakon konfuzije u domaćoj obrani, a Fagioli je iz drugog pokušaja pogodio bliži kut za gostujućih 1-0. U dodatne probleme Como je upao na startu drugog poluvremena kada je dosuđen jedanaesterac za Fiorentinu, a Kean je bio precizan za 2-0.

Nakon drugog primljenog gola Como je sve do kraja žestoko napadao, ali je uspio zabiti tek jedan pogodak, bio je to autogol Parisija u 77. minuti. Como je ujedno ostao s igračem manje nakon isključenja Morate u 89. minuti.

Hrvatski nogometaši Martin Baturina i Marin Pongračić su odigrali cijelu utakmicu za Como, odnosno za Fiorentinu te su bili ponajbolji u svojim sastavima. Nikola Čavlina i Ivan Smolčić su ostali na domaćoj klupi za pričuve.

U nedjelju će igrati Udinese - Sassuolo, Cremonese - Genoa, Parma - Verona, Torino - Bologna i Napoli - Roma, dok će se na kraju ovog kola u ponedjeljak sastati Cagliari - Lecce.

