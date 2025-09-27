Baturina opet odgledao susret s klupe, Dalić ima razloga brinuti

U prvoj utakmici 5. kola talijanskog nogometnog prvenstva Serie A Como i Cremonese su odigrali 1-1.

Domaće je u prednost doveo Nico Paz (32), a poravnao je Baschirotto (69).

Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina ostali su na klupi Coma koji je sedmi s osam bodova, jednim manje od petog Cremonesea koji je još uvijek bez poraza.

To izborniku Zlatku Daliću daje razloga za brigu jer Baturinu treba u dobroj formi, no bivša 'desetka' Dinama za sada ne dobiva puno prilika kod Cesca Fabregasa. U dresu Coma u dosadašnjih pet utakmica u Serie A skupio je tek 14 minuta. Protiv Bologne je igrao devet minuta, a protiv Genoe svega pet minuta.

Treba istaknuti da je Baturina igrao u talijanskom kupu. Nastupio je protiv Südtirola i Sassuola, s time da je u drugom susretu Baturina prvi put bio starter. No, Dalić ga u hrvatskoj reprezentaciji treba u formi, s kontinuitetom nastupa što za sada ipak nije slučaj.

Fabregas je više puta istaknuo da Baturini treba vrijeme za prilagodbu, da je jako mlad i da će uskoro postati glavna uzdanica Coma.