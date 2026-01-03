Baturina opet zabetoniran na klupi Coma. Fabregas se oglasio, evo zašto ne igra...

Dolazak Martina Baturine (22) u Como trebao je biti početak jedne velike priče. Bivši dragulj Dinama stigao je u talijanskog prvoligaša u ljeto 2025. godine za rekordan iznos od 17 do 18 milijuna eura, koji uz bonuse može narasti i do 25 milijuna, čime je postao najskuplje pojačanje u povijesti kluba. Ipak, umjesto da bude nositelj igre, mladi hrvatski veznjak većinu vremena provodi na klupi, a njegov status postao je glavna tema medija na Apeninima. Trener Coma, legendarni španjolski nogometaš Cesc Fabregas, konačno je odlučio prekinuti šutnju i detaljno objasniti razloge Baturinine skromne minutaže.

Pokretanje videa... 01:22 Dalić za 24sata otvoreno o svemu: 'Nikad nisam imao više dvojbi uoči velikog natjecanja' | Video: 24sata/pixsell

Jedan od ključnih razloga zašto Baturina ne dobiva više prilike leži u neočekivanom raspletu situacije s drugim velikim talentom u momčadi, Nicom Pazom. Mladi Argentinac, koji je stigao iz Real Madrida, trebao se vratiti u Španjolsku, no "kraljevski klub" ga nije povukao s posudbe. To je stvorilo gužvu na poziciji ofenzivnog veznog, gdje Fabregas vidi i Baturinu. Španjolski strateg priznao je da su njih dvojica vrlo slični tipovi igrača i da mu je najveći izazov pronaći način kako ih uklopiti u momčad, a da ne smetaju jedan drugome.

​- Baturina i Paz su slični. Ne želim da igraju na istom prostoru i guše se. Moram pronaći pravu poziciju za Martina, možda kao dio veznog para, gdje bi mogao doći do izražaja - pojasnio je Fabregas.

Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa

Osim taktičkih preklapanja, Fabregas je istaknuo ogroman pritisak koji je stavljen na leđa mladog Hrvata zbog visine transfera. Smatra da su očekivanja javnosti i medija nerealna te je povukao zanimljivu paralelu.

​- Pritisak na njemu je prevelik. Ljudi očekuju da igra kao Maradona, a to nije pošteno. Treba mu dati vremena, smiriti situaciju. Dolazi iz druge lige i potreban mu je period prilagodbe na intenzitet i zahtjeve talijanskog nogometa. Forsiranje stvari bilo bi kontraproduktivno.

Iako je Fabregas sada ponudio širu sliku, njegovi odgovori novinarima nakon utakmica često su bili kratki i zagonetni. Nakon pobjede protiv Udinesea (1-0) u 18. kolu Serie A, u kojoj je junak bio upravo Nico Paz koji je ušao s klupe, novinari su ga izravno pitali zašto priliku nije dobio Baturina. Njegov odgovor bio je kratak i jasan.

​- Izmjene ovise o utakmici.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Takav stav nije pomogao u smirivanju situacije, a Baturina je u devet nastupa u Serie A tek dva puta krenuo od prve minute. Zabio je jedan gol protiv Torina, no to je za sada njegov jedini bljesak. Sam igrač je ranije izjavio kako mu trener nije osobno objasnio zašto ne igra, što je dodatno pojačalo neizvjesnost. Cijela situacija imala je i konkretne posljedice, zbog nedostatka kontinuiteta u klubu, Martin Baturina je izgubio i mjesto na popisu hrvatske reprezentacije kod izbornika Zlatka Dalića.

Foto: Roberto Ramaccia/IPA Sport / ipa

Unatoč svim izazovima, Cesc Fabregas tvrdi da nije izgubio vjeru u Baturinu. Nakon što je mladi dinamovac zabio svoj prvijenac, trener ga je javno pohvalio, istaknuvši kako je pokazao o kakvom se igraču radi.

​- On mora biti dio sadašnjosti i budućnosti Coma. Njegov talent je neupitan - poručio je Fabregas.

No, da bi bio sadašnjost Coma, trebao bi igrati, a on priliku za to ne dobiva često...