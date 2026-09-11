'Baturina šou' odjeknuo i van Italije. BBC mu dao devetku, Španjolci: 'On igra kako poželi'

Martin Baturina bio je jedan od glavnih junaka povijesne večeri Coma u Ligi prvaka. Talijanska momčad u svom je prvom nastupu u natjecanju pobijedila RB Leipzig 4-1, a hrvatski reprezentativac zabio je prvi Comov gol u povijesti Lige prvaka i asistirao za drugi. Baturina je u 15. minuti doveo Como u vodstvo, a u 38. minuti sjajnim dodavanjem proigrao Anastasiosa Douvikasa za 2-0. U nastavku su za domaćine zabili Assane Diao i Máximo Perrone, dok je jedini gol Leipziga postigao Andrija Maksimović.

Njegova predstava izazvala je brojne reakcije diljem Europe. Talijanski mediji posebno su hvalili Hrvata, a njegova briljantna partija odjeknula je i puno dalje od "čizme". BBC je Baturinu nagradio ocjenom devet i posebno istaknuo povijesni značaj njegova gola za Como. Veliku pozornost posvetili su mu i španjolski mediji. AS ga je izdvojio kao jednog od ključnih igrača susreta te napisao da je utakmicu obilježio "sjajnim golom i fantastičnim dodavanjem za Douvikasa".

Španjolci su naglasili koliko je problema stvarao Leipzigovoj obrani, ali i njegovu suradnju s Nicom Pazom, drugim velikim kreativcem momčadi Cesca Fàbregasa. Još snažniju pohvalu uputio mu je španjolski novinar Jonay Amaro.

"Martin Baturina je nogometni skandal. Jedan je od onih igrača koji posljednju trećinu terena kontroliraju kako žele. Kako bude sazrijevao kao igrač i nastavi li više razmišljati o momčadi nego o vlastitom egu, bit će svjetska klasa. Igrač koji radi razliku", napisao je Amaro na X-u.

Martin Baturina es un escándalo de futbolista.



De esos jugadores que dominan el último tercio como quiere.



Como madure su juego y siga pensando más por el equipo que por su ego, será top mundial.



Diferencial #UCL pic.twitter.com/8sqK1hAGqz — Jonay Amaro (@AmaroJonay) September 10, 2026

Francuski Football.fr dio svog izvještaja naslovio je "Martin Baturina blista s Comom". Posebno su opisali njegov prvi gol, kod kojeg je nakon loše reakcije Leipzigove obrane preuzeo loptu, izbacio dvojicu suparnika i snažno pogodio za vodstvo. Nešto više od 20 minuta poslije preuzeo je ulogu asistenta i sjajnom dubinskom loptom izbacio obranu Leipziga te omogućio Douvikasu da povisi na 2-0.

Uefa je Comovu izvedbu opisala kao "majstorsku lekciju brzine i preciznosti", a upravo je Baturini pripalo priznanje za najboljeg igrača utakmice.