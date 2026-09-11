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zasipao ga pohvalama

Fabregas nahvalio Baturinu nakon povijesne večeri: On je čisti talent, dajemo mu slobodu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Fabregas nahvalio Baturinu nakon povijesne večeri: On je čisti talent, dajemo mu slobodu
Foto: MATTEO CIAMBELLI
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Naravno da sam sretan, ali to će trajati pet minuta. Nakon toga moramo početi pripremati utakmicu protiv Parme. Bila je ovo povijesna noć, rekao je španjolski stručnjak

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Como je na sjajan način debitirao u Ligi prvaka. Momčad Cesca Fàbregasa na svom je stadionu pobijedila RB Leipzig 4-1, a jedan od glavnih junaka povijesne večeri bio je Martin Baturina. Hrvatski veznjak zabio je prvi Comov gol u Ligi prvaka, a zatim asistirao Anastasiosu Douvikasu za 2-0. Nakon utakmice Fàbregas nije skrivao zadovoljstvo njegovom predstavom.

- Imam veliko povjerenje u Martina. On je čisti talent i pokušavamo mu dati slobodu da se izrazi. Kada vičem na njega i neke druge igrače, to je zato što ponekad zaborave odraditi obrambene zadatke pa im moram dati malo energije - rekao je trener Coma.

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Fàbregas ipak nije dopustio da velika pobjeda previše ponese njegovu momčad.

- Naravno da sam sretan, ali to će trajati pet minuta. Nakon toga moramo početi pripremati utakmicu protiv Parme. Bila je ovo povijesna noć za ovaj grad i ovu momčad, ali istu energiju moramo prenijeti i u prvenstvo - rekao je.

Naglasio je kako Serie A ostaje glavni prioritet.

- Moramo ostati ponizni, mirni i nastaviti raditi. Ovo je nagrada za ono što smo napravili prošle sezone. Serie A za nas je najvažnije natjecanje jer upravo kroz prvenstvo ponovno dolaziš do Europe. Čeka nas zahtjevna sezona i moramo biti na visokoj razini svaka tri dana.

UEFA Champions League - Como v RB Leipzig
Foto: MATTEO CIAMBELLI

Como je završnicu utakmice odigrao s petoricom igrača u posljednjoj liniji, a Fàbregas je objasnio zbog čega često mijenja sustav tijekom susreta.

- Ako želiš biti dominantna momčad, moraš znati čitati utakmicu i sve te male "miniutakmice" koje se događaju unutar nje. Nakon 3-0 Leipzig je promijenio strukturu, počeo više napadati preko bokova i ubacio više fizički snažnih igrača. Zato smo prešli na petoricu otraga. Bili smo čvrsti, dobro izlazili prema naprijed i mogli smo zabiti još golova.

Španjolski trener smatra da njegova momčad još uvijek nije dosegnula svoj maksimum.

- U našoj igri još nešto nedostaje. Imamo devetoricu novih igrača i potrebno je vrijeme. Moramo nastaviti raditi i pronaći kontinuitet - objasnio je.

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Posebno je izdvojio i Assanea Diaoa, koji se nakon dugog izbivanja ponovno nametnuo kao važan igrač Coma.

- Diao je jako dobar. Prošle sezone bili smo bez njega devet mjeseci, što dovoljno govori o tome koliko je bilo teško napraviti ono što smo napravili. Ima 21 godinu i svake će godine biti bolji. S mladim igračima treba imati strpljenja, a u nogometu ga često nema dovoljno - zaključio je Fàbregas.

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