Naravno da sam sretan, ali to će trajati pet minuta. Nakon toga moramo početi pripremati utakmicu protiv Parme. Bila je ovo povijesna noć, rekao je španjolski stručnjak
Fabregas nahvalio Baturinu nakon povijesne večeri: On je čisti talent, dajemo mu slobodu
Como je na sjajan način debitirao u Ligi prvaka. Momčad Cesca Fàbregasa na svom je stadionu pobijedila RB Leipzig 4-1, a jedan od glavnih junaka povijesne večeri bio je Martin Baturina. Hrvatski veznjak zabio je prvi Comov gol u Ligi prvaka, a zatim asistirao Anastasiosu Douvikasu za 2-0. Nakon utakmice Fàbregas nije skrivao zadovoljstvo njegovom predstavom.
- Imam veliko povjerenje u Martina. On je čisti talent i pokušavamo mu dati slobodu da se izrazi. Kada vičem na njega i neke druge igrače, to je zato što ponekad zaborave odraditi obrambene zadatke pa im moram dati malo energije - rekao je trener Coma.
Fàbregas ipak nije dopustio da velika pobjeda previše ponese njegovu momčad.
- Naravno da sam sretan, ali to će trajati pet minuta. Nakon toga moramo početi pripremati utakmicu protiv Parme. Bila je ovo povijesna noć za ovaj grad i ovu momčad, ali istu energiju moramo prenijeti i u prvenstvo - rekao je.
Naglasio je kako Serie A ostaje glavni prioritet.
- Moramo ostati ponizni, mirni i nastaviti raditi. Ovo je nagrada za ono što smo napravili prošle sezone. Serie A za nas je najvažnije natjecanje jer upravo kroz prvenstvo ponovno dolaziš do Europe. Čeka nas zahtjevna sezona i moramo biti na visokoj razini svaka tri dana.
Como je završnicu utakmice odigrao s petoricom igrača u posljednjoj liniji, a Fàbregas je objasnio zbog čega često mijenja sustav tijekom susreta.
- Ako želiš biti dominantna momčad, moraš znati čitati utakmicu i sve te male "miniutakmice" koje se događaju unutar nje. Nakon 3-0 Leipzig je promijenio strukturu, počeo više napadati preko bokova i ubacio više fizički snažnih igrača. Zato smo prešli na petoricu otraga. Bili smo čvrsti, dobro izlazili prema naprijed i mogli smo zabiti još golova.
Španjolski trener smatra da njegova momčad još uvijek nije dosegnula svoj maksimum.
- U našoj igri još nešto nedostaje. Imamo devetoricu novih igrača i potrebno je vrijeme. Moramo nastaviti raditi i pronaći kontinuitet - objasnio je.
Posebno je izdvojio i Assanea Diaoa, koji se nakon dugog izbivanja ponovno nametnuo kao važan igrač Coma.
- Diao je jako dobar. Prošle sezone bili smo bez njega devet mjeseci, što dovoljno govori o tome koliko je bilo teško napraviti ono što smo napravili. Ima 21 godinu i svake će godine biti bolji. S mladim igračima treba imati strpljenja, a u nogometu ga često nema dovoljno - zaključio je Fàbregas.
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