Obavijesti

Sport

Komentari 2
NA METI 'PLAVACA'

Baturina u Comu gubi trenera? Fabregas ima 'zeleno svjetlo'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Chelsea je u potrazi za trenerom, a krenuli su u akciju dovođenja svoje bivše zvijezde, Cesca Fabregasa. Predsjednik Coma Mirwan Suwarso javno je poručio da neće stvarati probleme Španjolcu

Cesc Fabregas (38) postao je glavna meta Chelseaja za slobodno mjesto trenera, a njegov sadašnji klub Como dao mu je 'zeleno svjetlo' za odlazak. Predsjednik talijanskog kluba Mirwan Suwarso (50) potvrdio je da neće stajati na putu španjolskom treneru, čak i ako on odluči zadržati svoj suvlasnički udio u Comu. Suwarso smatra da je Fabregas slobodan čovjek i da klub želi njegovu sreću, pod jedinim uvjetom da ne pređe u neki talijanski klub.

Ova vijest posebno odjekuje u Hrvatskoj jer je Fabregas u Comu stvorio pravu malu 'vatrenu' koloniju. Pod njegovim vodstvom ove sezone Como briljira na petom mjestu u Serie A, a Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina pomogli su u tome, svak na svoj način. Fabregasov rad nije prošao nezapaženo ni u Italiji, gdje je nedavno primio prestižnu nagradu za trenera godine.

S druge strane, Chelsea jednu od najtežih kriza u povijesti. Momčad je nanizala pet poraza bez postignutog pogotka, što se klubu nije dogodilo još od 1912. godine.

Iako je Fabregas nedavno izjavio kako je malo vjerojatno da će napustiti projekt u Italiji, loši rezultati Chelseaja te poziv s bivšeg stadiona mogli bi ga natjerati na promjenu odluke. Chelsea trenutačno zaostaje sedam bodova za mjestom koje vodi u Ligu prvaka, a vlasnici vjeruju da upravo Fabregas može spasiti sezonu u zadnjih pet kola.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026