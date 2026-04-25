Baturina u Comu gubi trenera? Fabregas ima 'zeleno svjetlo'

Cesc Fabregas (38) postao je glavna meta Chelseaja za slobodno mjesto trenera, a njegov sadašnji klub Como dao mu je 'zeleno svjetlo' za odlazak. Predsjednik talijanskog kluba Mirwan Suwarso (50) potvrdio je da neće stajati na putu španjolskom treneru, čak i ako on odluči zadržati svoj suvlasnički udio u Comu. Suwarso smatra da je Fabregas slobodan čovjek i da klub želi njegovu sreću, pod jedinim uvjetom da ne pređe u neki talijanski klub.

Ova vijest posebno odjekuje u Hrvatskoj jer je Fabregas u Comu stvorio pravu malu 'vatrenu' koloniju. Pod njegovim vodstvom ove sezone Como briljira na petom mjestu u Serie A, a Martin Baturina, Ivan Smolčić i Nikola Čavlina pomogli su u tome, svak na svoj način. Fabregasov rad nije prošao nezapaženo ni u Italiji, gdje je nedavno primio prestižnu nagradu za trenera godine.

S druge strane, Chelsea jednu od najtežih kriza u povijesti. Momčad je nanizala pet poraza bez postignutog pogotka, što se klubu nije dogodilo još od 1912. godine.

Iako je Fabregas nedavno izjavio kako je malo vjerojatno da će napustiti projekt u Italiji, loši rezultati Chelseaja te poziv s bivšeg stadiona mogli bi ga natjerati na promjenu odluke. Chelsea trenutačno zaostaje sedam bodova za mjestom koje vodi u Ligu prvaka, a vlasnici vjeruju da upravo Fabregas može spasiti sezonu u zadnjih pet kola.