BLAMAŽA

Brighton deklasirao Chelsea, ovo ne pamte od 1912. godine

Piše HINA, Domagoj Vugrinović,
Foto: Matthew Childs/REUTERS

Djelomično mi je žao Liama Roseniora jer su ga igrači iznevjerili, no postoje neugodne statistike o Chelseaju i pred klubom su teška vremena, rekao je bivši kapetan 'plavaca' Gary Cahill

Brighton & Hove Albion nanio je težak poraz Chelseaju svladavši ga 3-0 u 34. kolu Premier League i dodatno produbivši krizu londonskog sastava. Pogotke za domaćina postigli su Ferdi Kadıoğlu već u 3. minuti, Jack Hinshelwood u 56. minuti te Danny Welbeck u sudačkoj nadoknadi (90+1). Brighton se ovom pobjedom probio na šesto mjesto sa 50 bodova i preskočio Chelsea, koji sada ima dva boda manje.

Za momčad trenera Liama Roseniora ovo je bio peti uzastopni ligaški poraz bez postignutog pogotka, što se klubu nije dogodilo još od 1912. godine. Nezadovoljstvo navijača dodatno je eskaliralo pa su se s tribina čuli i pozivi na njegov odlazak. Brighton je u potpunosti nadigrao Chelsea, a dodatnu gorčinu poraza londonskom sastavu donijele su pogreške pojedinih skupih pojačanja, među kojima se posebno istaknuo Moisés Caicedo kod drugog pogotka. Lošu večer imali su i Marc Cucurella te Robert Sánchez.

Bivši kapetan Chelseaja Gary Cahill bio je vrlo kritičan.

- Rekao sam i prije da je ovo velika utakmica koju su morali dobiti, ali potpuno su nadigrani i iz ove utakmice ne mogu izvući ništa pozitivno. Djelomično mi je žao Liama Roseniora jer su ga igrači iznevjerili, no postoje neugodne statistike o Chelseaju i pred klubom su teška vremena. Nedjeljno polufinale FA Cupa sada je ključno za ovaj klub, ali djeluju krhko, bez samopouzdanja i, iskreno, bilo je teško gledati ovu utakmicu - rekao je.

Chelsea sada prebacuje fokus na polufinale FA Cupa protiv Leeds Uniteda na stadionu Wembley, koje bi moglo biti ključno za spas sezone.

Na vrhu ljestvice nalazi se Arsenal sa 70 bodova, ispred Manchester Cityja, dok se u borbi za vrh nalaze još Manchester United, Aston Villa i Liverpool.

