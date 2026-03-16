Sva četiri seniorska golmana Bayerna su van stroja. Tinejdžer Prescott možda će biti na golu protiv Atalante. Hoće li mladić izdržati pritisak na najvećoj pozornici?
Bayern bez seniorskog golmana za Ligu prvaka! Brani tinejdžer?
Bayern iz Münchena nalazi se u situaciji kakva se ne pamti u modernom nogometu. Iako u uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Atalante ulaze s ogromnom prednošću 6-1 iz prvog susreta, bavarski velikan nema na raspolaganju nijednog od svoja četiri profesionalna golmana. Trener Vincent Kompany morat će rješenje potražiti u omladinskom pogonu, a na gol bi mogao stati tinejdžer bez ijedne minute seniorskog iskustva!
Nevjerojatna serija pehova započela je početkom ožujka kada je ikona kluba i prvi golman, Manuel Neuer, obnovio ozljedu lista. Njegova zamjena, mladi Jonas Urbig, stao je na gol i branio u prvoj utakmici protiv Atalante, no u posljednjim sekundama te utakmice, pri sudaru s napadačem Nikolom Krstovićem, zadobio je potres mozga.
To je na vrata gurnulo trećeg golmana, veterana Svena Ulreicha, koji je branio proteklog vikenda u prvenstvenom remiju 1-1 protiv Bayer Leverkusena. No, i on je u toj utakmici morao s terena zbog ozljede, a klub je kasnije potvrdio da se radi o puknuću mišića aduktora. Da stvar bude gora, i četvrti golman s popisa, Leon Klanac iz rezervne momčadi, izvan stroja je još od siječnja.
Jedina preostala opcija za Kompanyja je talentirani Leonard Prescott, 16-godišnji golman koji inače nastupa za U-19 momčad Bayerna. Mladić rođen u New Yorku, koji je nogometni put započeo u Union Berlinu prije dolaska u München 2023. godine, već je sjedio na klupi u prvoj utakmici protiv Atalante i u prvenstvu protiv Leverkusena.
Ukoliko dobije priliku, postat će drugi najmlađi debitant u povijesti Bayerna, odmah iza Paula Wannera. Iako se klub nada da bi Urbig mogao dobiti zeleno svjetlo liječnika, sve upućuje na to da će Prescott, visok 196 centimetara i mladi njemački reprezentativac, doživjeti svoje vatreno krštenje na najvećoj svjetskoj pozornici. Sreća u nesreći za Bayern jest uvjerljiva prednost, koja će barem malo smanjiti pritisak na leđima tinejdžera.
