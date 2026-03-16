Bayern bez seniorskog golmana za Ligu prvaka! Brani tinejdžer?

Bayern iz Münchena nalazi se u situaciji kakva se ne pamti u modernom nogometu. Iako u uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Atalante ulaze s ogromnom prednošću 6-1 iz prvog susreta, bavarski velikan nema na raspolaganju nijednog od svoja četiri profesionalna golmana. Trener Vincent Kompany morat će rješenje potražiti u omladinskom pogonu, a na gol bi mogao stati tinejdžer bez ijedne minute seniorskog iskustva!

Nevjerojatna serija pehova započela je početkom ožujka kada je ikona kluba i prvi golman, Manuel Neuer, obnovio ozljedu lista. Njegova zamjena, mladi Jonas Urbig, stao je na gol i branio u prvoj utakmici protiv Atalante, no u posljednjim sekundama te utakmice, pri sudaru s napadačem Nikolom Krstovićem, zadobio je potres mozga.

To je na vrata gurnulo trećeg golmana, veterana Svena Ulreicha, koji je branio proteklog vikenda u prvenstvenom remiju 1-1 protiv Bayer Leverkusena. No, i on je u toj utakmici morao s terena zbog ozljede, a klub je kasnije potvrdio da se radi o puknuću mišića aduktora. Da stvar bude gora, i četvrti golman s popisa, Leon Klanac iz rezervne momčadi, izvan stroja je još od siječnja.

Jedina preostala opcija za Kompanyja je talentirani Leonard Prescott, 16-godišnji golman koji inače nastupa za U-19 momčad Bayerna. Mladić rođen u New Yorku, koji je nogometni put započeo u Union Berlinu prije dolaska u München 2023. godine, već je sjedio na klupi u prvoj utakmici protiv Atalante i u prvenstvu protiv Leverkusena.

Ukoliko dobije priliku, postat će drugi najmlađi debitant u povijesti Bayerna, odmah iza Paula Wannera. Iako se klub nada da bi Urbig mogao dobiti zeleno svjetlo liječnika, sve upućuje na to da će Prescott, visok 196 centimetara i mladi njemački reprezentativac, doživjeti svoje vatreno krštenje na najvećoj svjetskoj pozornici. Sreća u nesreći za Bayern jest uvjerljiva prednost, koja će barem malo smanjiti pritisak na leđima tinejdžera.