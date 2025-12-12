Bayern dovodi hrvatskog U-15 reprezentativca i to iz rivala!

Emanuel Šipura mladi je hrvatski U-15 reprezentativac, a sada je na prelasku u Bayern München. Vijest je potvrdio Fabrizio Romano, dok Sportalo piše da je Šipura već potpisao za Bavarce.

Radi se o mladiću rođenom 2011. u Leverkusenu, ali požeških korijena. Trenutačno igra za Bayer, a Nijemci ga uspoređuju s Lukom Modrićem po talentu i stilu igre.

Za Šipuru je zainteresiran bio i Dinamo, ali uvjeti kakve je Bayern ponudio nitko nije mogao izjednačiti, piše Sportalo. S obitelji je bio u Bayernovom kampu i oni ga žele odmah na zimu u svojim redovima.

Šipura igra na poziciji ofenzivnog veznjaka, a već je godinama na glasu kao veliki talent europskog nogometa.



