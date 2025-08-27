Bayern jedva izbjegao blamažu u Kupu! Kane spasio Bavarce na asistenciju Josipa Stanišića...

Nogometaši Bayern Münchena izborili su plasman u 2. kolo njemačkog Kupa nakon što su na gostovanju pobijedili trećeligaša Wehen Wiesbaden sa 3-2. Bavarci su poveli 2-0 golovima Harryja Kanea iz jedanaesterca u 16. minuti, te Michaela Olisea u 51. minuti.

Fatih Kaya je smanjio u 64. minuti, a isti je igrač pet minuta kasnije izjednačio.

Kane je 76. mogao vratiti Bavarce u prednost, ali nije realizirao novi jedanaesterac. Ipak, engleski napadač se iskupio u četvrtoj minuti nadoknade pogodivši za 3-2 na asistenciju hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića koji je ušao u igru u 78. minuti.

Foto: Heiko Becker/REUTERS

Ranije su plasman u drugo kolo njemačkog Kupa izborili Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Stuttgart, Leipzig, Eintracht, HSV, Koln, Wolfsburg....