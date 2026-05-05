ČUDAN PREDBRAČNI UGOVOR
FOTO Brazil bruji o ovoj plavuši! Realovac se u nju zaljubio sa 17, a ovo su pravila njihovog braka
Endrick (19) briljira na posudbi u Lyonu, a sada je opet privukao pažnju van terena. Brazilac i njegova supruga Gabriely Miranda (23) ponovo su ponovili pomalo čudne detalje iz svog predbračnog ugovora
Mladi napadač madridskog Reala, Endrick (19), otišao je na posudbu u Lyon, a s njime je otišla i supruga.
Brazilac je u ljeto 2024. stigao u Real Madrid u velikom transferu "teškom" skoro 50 milijuna eura. S njime je iz Brazila u Španjolsku preselila i tada djevojka, a sada već i supruga Gabriely Miranda.
Naime, Endrick je uoči 19. rođendana izveo pred oltar pet godina stariju influencericu.
Par je u vezi oko tri godine nakon što su bili prijatelji.
Unatoč velikim očekivanjima, Endrick nije imao zapaženu ulogu u prvoj sezoni u Madridu. Zabio je sedam golova iz 37 nastupa.
S druge strane, na posudbi u Lyonu igra sjajno. U 19 utakmica ima osam golova i sedam asistencija. Jedan je od najboljih i najatraktivnijih igrača u Francuskoj.
Iako je njihova razlika u godinama izazivala mnoge reakcije, par je ostao nezavisan i odan jedno drugom. Gabriely je često postavljala slike na Instagramu u kojima nosi bijeli dres Real Madrida ili Lyona, pokazujući ponos i podršku.
Par je tijekom jednog intervjua za popularnu brazilsku TV emisiju otkrio pojedinosti njihovog "ljubavnog ugovora".
Prema tom ugovoru, Endrick i Gabriely ne smiju biti u intimnom kontaktu s bivšim partnerima ili pripadnicima suprotnog spola.
Ugovor, za koji se navodi da je ideja potekla od Gabriely, osmišljen je kao "dobrovoljna emocionalna veza" temeljena na "poštovanju, razumijevanju i privrženosti". Ipak, klauzule koje sadrži daleko su od uobičajenih. Jedno od najvažnijih pravila jest obveza da jedno drugome moraju reći "volim te" u apsolutno svim situacijama, bez iznimke.
Ugovor također strogo zabranjuje bilo kakav oblik ovisnosti i "drastične promjene u ponašanju". Par se obvezao da se neće svađati na javnim mjestima te da ne smiju imati nikakve romantične ili intimne odnose s drugim osobama, uključujući i bivše partnere.
Tu su i klauzule o ponašanju. Gabriely i Endrick tako ne smiju izaći u društvu ili otići spavati ako su u svađi.
Ako Endrick ili Gabriely prekrše stavke ugovora, na kraju mjeseca moraju platiti kaznu - odnosno drugoj osobi kupiti poklon po želji.
Pravila nisu ograničena samo na ponašanje u stvarnom životu, već se protežu i na digitalnu komunikaciju. Prema pisanju španjolskih medija, ugovor sadrži i popis zabranjenih riječi i fraza koje par ne smije koristiti u međusobnim porukama. Na crnoj listi našle su se riječi i izrazi poput "hm", "okej", "ahem".
