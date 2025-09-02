Obavijesti

KRAJ LJETNOG MERCATA

Bayern kupio napadača za 81,5 milijuna eura, veteran Vardy u 39. godini nastavlja u Seriji A

Piše HINA,
Foto: FC Bayern München/X

Nicolas Jackson iz Chelseaja prešao na posudbu u Bayern, Jamie Vardy potpisao za Cremonese. Jackson obvezan ostati za 81,5 mil. eura, Vardy u Italiji barem do lipnja 2026.

Senegalski napadač Nicolas Jackson (24) preselio je iz Chelseaja na posudbu u Bayern München, dok je engleski napadač Jamie Vardy (38) novi član Cremonesea. Jackson je stigao u Bayern na posudbu s obavezom kupnje na koncu sezone za 81,5 milijuna eura. Senegalski napadač je na Stamford Bridgeu prove dvije sezone postigavši 30 golova u 81 nastupu.

Karijeru je počeo u mlađim momčadima Casa Sportsa u Senegalu prije nego što se 2019. pridružio Villarrealu. Nakon posudbe u Mirandesu, vratio se u "Žutu podmornicu" debitiravši u Primeri u listopadu 2021. Nakon 13 golova u 48 natjecateljskih nastupa za prvu momčad, potpisao je za Chelsea u ljeta 2023. Za senegalsku reprezentaciju u 20 nastupa zabio jedan gol.

Novi klub ima i legendarni engleski napadač Vardy koji se pridruži Cremoneseu. Potpisao je ugovor do lipnja sljedeće godine, s mogućnošću produženja ako se ispune određeni uvjeti.

Vardy je 13 godina igrao za Leicester City, a vrhunac karijere doživio je u sezoni 2015/16., kada u "lisice" pod vodstvom trenera Claudija Ranierija osvojile naslov prvaka Engleske. Te sezone Vardy je bio drugi strijelac Premiershipa s 24 gola, samo jednim manje od Harryja Kanea.

Vardy je sa 145 golova na 14. mjestu najboljih strijelaca u povijesti Premier lige. Igrao je i za Stocksbridge Park Steels, Halifax Town i Fleetwood Town.

