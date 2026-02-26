Obavijesti

LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
Hrvatska fitness trenerica i bodybuilderica Lara Santini europska je i svjetska prvakinja u bodybuildingu. | Foto: Instagram
Hrvatska fitness trenerica i bodybuilderica Lara Santini europska je i svjetska prvakinja u bodybuildingu. | Foto: Instagram
