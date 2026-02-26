FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Lara Santini u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
Hrvatska fitness trenerica i bodybuilderica Lara Santini europska je i svjetska prvakinja u bodybuildingu.
| Foto: Instagram
Hrvatska fitness trenerica i bodybuilderica Lara Santini europska je i svjetska prvakinja u bodybuildingu. |
Foto: Instagram
Hrvatska fitness trenerica i bodybuilderica Lara Santini europska je i svjetska prvakinja u bodybuildingu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Canva
Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa.
| Foto: Instagram
- Svi povezuju bodybuilding s mišićavim muškarcima i ženama, ali to više nije slučaj. Zbog mojih mišića svi očekuju da budem agresivna i nametljiva, što nema nikakve veze s mojom osobnošću. Međutim, navikla sam se na to i na predrasude ljudi - rekla je Splićanka jednom prilikom.
| Foto: Instagram
Što se tiče prehrane, Santini je istaknula da pazi na istu, ali i da joj ne čini razliku obrok unesen u 18 sati ili u 22.
| Foto: Instagram
- Uglavnom jedem do 2h prije odlaska na spavanje jer ne volim osjećaj punog želuca kad legnem.
| Foto: Instagram
Lara je istaknula i da ne sluša cajke i da radije preferira festivale na otvorenom nego zatvorene noćne klubove.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram