FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

- Svi povezuju bodybuilding s mišićavim muškarcima i ženama, ali to više nije slučaj. Zbog mojih mišića svi očekuju da budem agresivna i nametljiva, što nema nikakve veze s mojom osobnošću. Međutim, navikla sam se na to i na predrasude ljudi - rekla je Splićanka jednom prilikom. | Foto: Instagram