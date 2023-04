VIDEO Bayern senzacionalno izgubio od Mainza! Borussia ima sve u svojim rukama...

Prije samo mjesec dana Bayern je bio u igri za sva tri trofeja. U Kupu ga je čekao Freiburg u četvrtfinalu, a u Ligi prvaka dvomeč protiv Manchester Cityja u borbi za polufinale. Uz to, prvo mjesto bilo je rezervirano za njih u Bundesligi ispred Borussije Dortmund.

Sve je išlo kao po loju, no čelnici nisu bili zadovoljni Julianom Nagelsmannom, njegovim vođenjem i prevelikim oscilacijama u igri pa su ga iznenada smijenili i zamijenili Thomasom Tuchelom. A on je uspio u samo nekoliko utakmica uništiti sve što je njegov prethodnik gradio. Prvo je ispao od Freiburga iz Kupa pa i od Citya iz Lige prvaka. Na dobrom je putu da uprska sve i u prvenstvu.

Bayern si ugrozio naslov

Mainz je u 29. kolu Bundeslige šokirao Bayern pobijedivši ga 3-1 i tako dao priliku Borussiji Dortmund da već večeras preuzme prvo mjesto. Ispadanje iz Lige prvaka očito je uzdrmalo igrače bavarskog velikana koji su izgledali odsutno, bezidejno i jalovo. Bayern je poveo u 29. minuti golom Sadija Manea. Kontrolirao je igru, držao posjed lopte, ali bez konkretnog učinka u napadu. Mainz je to kaznio u drugom dijelu.

Ajorque je izjednačio u 65. minuti, a lica gostiju zacrvenila su se od šoka osam minuta kasnije kada je Barreiro zabio za potpuni preokret. Pokušao se Bayern vratiti, Tuchel je bacio sve karte u napad, a to je iskoristio Martin koji je u 79. minuti stavio točku na i.

Thomas Tuchel je u Bayern došao kao trener koji može razbuditi uspavane zvijezde i dovesti igru na razinu koju su htjeli vidjeti čelnici. Istina, tu je tek mjesec dana i teško se u tako kratkom razdoblju može nešto promijeniti, no zabrinjavajuće za navijače je to što momčad igra još gore nego što je to slučaj bio pod Nagelsmannom koji odmara, prima plaću iako ne radi i gleda kako se urušava sve što je radio.

Njegova smjena mogla bi koštati posla i čelnike Olivera Kahna i Hasana Salihamidžića koji su pod sve većim udarom kritika. A to će biti sve izvjesnije ako Bayern u završnici sezone ostane bez trofeja, što bi bio potres epskih razmjera za njemačkog velikana.

Borussia Dortmund ima sve u svojim rukama. Pobjedom protiv Eintrachta preuzela bi sedlo na vrhu tablice i krojila svoju sudbinu do kraja prvenstva. No, i žuti su skloni kiksevima ove sezone pa su tako u nekoliko navrata propustiti kazniti Bayernovo prosipanje bodova. Ovaj put im se nudi velika prilika da pobjedom naprave veliki korak ka tituli pet kola prije kraja.

