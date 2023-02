Bayern oštro kaznio Neuera zato što je branio kuma Hrvata!

Medijski istupi Manuela Neuera (36) nisu prošli nekažnjeno. Podsjetimo, Neuer je javno izrazio nezadovoljstvo nakon što je Bayern otpustio Tonija Tapalovića, Hrvata koji je godinama radio u Munchenu kao trener golmana.

Talapović i Neuer razvili su snažan odnos tijekom godina. Neuer je krsni kum Hrvatovom sinu, a Talapović je Nijemcu vjenčani kum. Međutim, više ne rade zajedno. Neuer je zbog javnih komentara kažnjen oduzimanjem jedne mjesečne plaće u iznosu od 1.6 milijuna eura.

- Bio je to strašno jak udarac za mene. O njegovom su me otkazu obavijestili klupski službenici. Stiglo je to niotkud. Za Tonija je također bilo iznenađenje. Nisam razumio što se događa. Jako me pogodilo. To je bila najbrutalnija stvar koju sam iskusio u karijeri. Kao da mi je netko iščupao srce - rekao je Neuer u neovlaštenom intervjuu za The Athletic

Neuer neće stati na gol do kraja sezone nakon što je slomio nogu na skijanju nakon Svjetskog prvenstva u Katru. Mnogi su zamjerili Neueru što je tako neozbiljan bio na godišnjem odmoru, a njegov odnos s Bayernom dodatno je oslabio intervju za The Athletic.

Ipak, još nije poznato hoće li Neueru biti oduzeta kapetanska vrpca kada se vrati na teren. O tome će se naknadno raspravljati, poručio je predsjednik Bayerna koji je duboko razočaran Neurovim komentarima.

