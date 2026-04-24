Bayern posjetila reprezentacija Vatikana, Kompany ispalio: Dečki, vi niste ekipa Borussije?

Trener Bayerna, Vincent Kompany, imao je nesvakidašnji doček na klupskom trening-kampu Säbener Straße. U posjet bavarskom velikanu stigla je nogometna reprezentacija Vatikana, a susret je obilježila Kompanyjeva duhovita opaska koja je nasmijala goste i brzo se proširila društvenim mrežama. Ugledavši delegaciju u njihovim prepoznatljivim žuto-crnim dresovima, belgijski strateg nije mogao odoljeti a da se ne našali na račun najvećeg Bayernovog rivala, Borussije Dortmund, koja nosi identične boje.

​- Niste valjda ekipa Borussije Dortmund, zar ne? - upitao je Kompany uz osmijeh.

Njegova šala izazvala je smijeh i oduševljenje među članovima vatikanske momčadi, razbivši led i stvorivši opuštenu atmosferu. Ovaj simpatičan trenutak postao je viralni hit, pokazavši Kompanyjevu opuštenu stranu na samom početku mandata u Münchenu.

Posebni gosti u obilasku bavarskog giganta

Vatikanska delegacija, sastavljena od pripadnika Švicarske garde, zaposlenika vatikanskih muzeja i dužnosnika Kurije, iskoristila je boravak u Bavarskoj za jedinstveni pogled iza kulisa jednog od najvećih europskih klubova. Osim susreta s Kompanyjem, imali su priliku upoznati i legendarnog golmana Manuela Neuera.

Za goste je organiziran i obilazak Allianz Arene te klupskog muzeja, gdje su se mogli upoznati s bogatom poviješću i trofejnom vitrinom njemačkih rekordnih prvaka. Posjet Bayernu bio je vrhunac njihova putovanja, tijekom kojeg su dan ranije odigrali i humanitarnu utakmicu u Dillingenu protiv selekcije bivših zvijezda Bundeslige. Iako reprezentacija Vatikana nije članica Fife ili Uefe i ne sudjeluje u kvalifikacijama, njihovi nastupi služe promicanju prijateljstva kroz sport.

Jaka veza Bayerna i Svete Stolice

Ovaj posjet samo je nastavak dobrih odnosa između Bayerna i Vatikana. Poznato je da je pokojni papa Benedikt XVI., rođeni Bavarac, bio strastveni navijač münchenskog kluba. Također, cijela momčad Bayerna posjetila je Vatikan 2014. godine nakon što je u Ligi prvaka deklasirala Romu 7-1.

Tada su se susreli s papom Franjom, velikim ljubiteljem nogometa, a klub je tom prigodom obećao donirati milijun eura od prihoda s buduće prijateljske utakmice u dobrotvorne svrhe po izboru Svetog Oca. Ta gesta dodatno je učvrstila vezu koja očito traje i danas.