Bayern prijavio rekordan prihod

Njemački nogometni velikan Bayern Munchen zaključio je financijsku godinu 2024/25. s rekordnim prihodom od 978.3 milijuna eura, što predstavlja porast od 2.8 posto u odnosu na prethodnu godinu, a Herbert Hainer ostaje predsjednik najjačeg njemačkog kluba.

Dan nakon devete uzastopne pobjede u njemačkom prvenstvu, Bayern je održao Skupštinu kluba na kojoj su predstavljene impresivne financijske brojke Bavaraca.

Bayern je zaključio financijsku godinu 2024/25. s rekordnim prihodom od 978.3 milijuna eura, što predstavlja porast od 2.8 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Rasli su prihodi od utakmica (260.7 milijuna eura), sponzorstva i marketinga (240.4 milijuna eura), prodaje robe (150.5 milijuna eura).... dok su od transfera pali sa 186.1 milijuna eura na 117.7 milijuna eura.

Operativna dobit porasla je za 11.3 posto na 187.8 milijuna eura, dok je dobit nakon oporezivanja pala sa 43.1 na 27.1 milijun eura. Bayern se može pohvaliti i sa 432.500 članova, a prije godinu dana ta je brojka bila 382.000.

- Bayern ostaje ekonomski jak, na sportskom putu i ujedinjen u duhu. Unatoč turbulentnim vremenima i tržištu transfera koje je doseglo nove dimenzije, ponovno smo ostvarili rekordne prihode i solidnu dobit. To pokazuje iznimnu snagu i bit našeg kluba -istaknuo je izvršni direktor Jan-Christian Dreesen.

Na Skupštini je izabran i novi - stari predsjednik Herbert Hainer koji nije imao protukandidata. Od 1.990 članova s ​​pravom glasa za njegov treći mandat je glasovao 1.861 član. Bilo je samo 85 glasova protiv i 44 suzdržana.